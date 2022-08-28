Dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), Trời Phật độ trì, Kim Tài ban phước, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 20:48

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), dưới sự hỗ trợ từ Trời Phật và Kim Tài, 3 con giáp may mắn này bùng nổ vận may, tiền tỷ trong tay, ăn nên làm ra.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp, trong thời gian qua, vận may của tuổi Hợi có phần chững lại nhưng sắp tới, cục diện dần khởi sắc hơn. Trong 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), người tuổi Hợi cải thiện được tài chính. Cung tiền bạc vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào suôn sẻ, Hợi rủng rỉnh, dư dả vô cùng.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), tuổi Hợi có Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Hợi cũng thuận buồm xuôi gió. Giai đoạn này, các hợp đồng giá trị lớn liên tục đến, cơ hội kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Người tuổi Hợi còn mang mệnh phú quý, có thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), tuổi Hợi có Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực.

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), con giáp may mắn tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

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Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8), con giáp may mắn tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn nói ít, làm nhiều. Họ cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8) có nói, người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày.

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Tử vi 3 ngày đầu tuần (29/8 - 31/8) có nói, người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo dự đoán tử vi 2 ngày đầu tuần (29/8 - 30/8), nhờ có sự hậu thuẫn từ Cát Thần mà 3 con giáp này kiếm tiền phủ phê, tài lộc chạm đỉnh, giàu sang vô cùng.

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