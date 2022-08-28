Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), thần may mắn dắt tay làm giàu, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng hoa, của cải trao tay, nằm mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:48

Theo dự đoán tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), dưới sự trợ giúp nhiệt tình của thần may mắn, 3 con giáp may mắn này có cơ ngơi bạt ngàn nhờ thành công trong sự nghiệp, số mệnh vàng son, bùng nổ tài lộc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tài năng, khí chất hơn người. Thời gian tới, con giáp may mắn này cũng đạt được một số thành tựu đáng kể trong công việc. Dù gặp khó khăn, người tuổi này vẫn không ngừng cố gắng vươn lên. Vì vậy bạn đã đạt được một số thành tựu bước đầu trong sự nghiệp.

Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) cho hay, người tuổi Dần có số gặp được quý nhân. Quý nhân của bạn thường là người hơn tuổi, khác phái. Người này tin tưởng vào tài năng của bạn và sẽ hỗ trợ bạn về mặt kinh tế. Nếu làm công ăn lương thì bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Họ là người sẽ đưa ra ý kiến để bạn củng cố chuyên môn và nâng cao tay nghề.

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Tử vi tuần mới (29/8 - 4/9) cho hay, người tuổi Dần có số gặp được quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong tuần mới (29/8 - 4/9). Dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tuất vẫn vô cùng giàu sang, sung túc dư dả cả một cuộc đời.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian này, những người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn dư dả khiến ai cũng ghen tỵ. Trời sinh ra, người tuổi Tuất hiện lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và họ sẽ lên như diều gặp gió cuộc sống vô cùng giàu có viên mãn không ai sánh bằng.

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Trong 12 con giáp thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong tuần mới (29/8 - 4/9) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), người tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh. Người tuổi Thìn làm gì hầu như cũng thành công, giành được thành tựu đáng kể và có thể biến năm Canh Tý trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ.

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Thìn nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền lớn, giúp họ đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn.

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Theo tử vi tuần mới (29/8 - 4/9), người tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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