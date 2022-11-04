Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tài lộc quy về một mối, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập bạc tỷ, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 13:28

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), 3 con giáp này mỗi bước đều thăng hoa, tài chính tới tấp, tiền của dư dôi, sự nghiệp vẹn toàn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), vận trình của tuổi Dậu trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Dậu có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dậu không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đường tài lộc của tuổi Dậu có Dịch Mã động tinh mang đến nhiều cơ hội tốt trong kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể phải đi xa để làm ăn nhưng thành quả gặt hái được sẽ xứng đáng với công sức bỏ ra. Việc đầu tư trong tháng cũng có khả năng sinh lời, giúp bạn tăng thêm thu nhập.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tài lộc quy về một mối, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập bạc tỷ, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 1
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), vận trình của tuổi Dậu trở nên hanh thông hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11) dự đoán, người tuổi Tý hoàn toàn có cơ hội trở thành con giáp phát tài bậc nhất. Tình hình tài chính của bản mệnh sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Theo tử vi 12 con giáp, với người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Đây cũng là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tài lộc quy về một mối, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập bạc tỷ, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11) dự đoán, người tuổi Tý hoàn toàn có cơ hội trở thành con giáp phát tài bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Hợi vốn nhân hậu, hiền lành, bất kể làm việc gì cũng nhìn trước nhìn sau, luôn muốn mọi người xung quanh vui vẻ và biết sống vì người khác. Nhờ tính cách tuyệt vời này mà tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống phía trước chông gai và sóng gió ra sao, họ vẫn luôn ở trong vòng an toàn và được mọi người bên cạnh giúp đỡ.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tuổi Hợi là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất. Đặc biệt, bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón một cuộc sống thăng hoa và tốt đẹp hơn. Giai đoạn này, cuộc đời tuổi Hợi như bước sang trang mới, sự nghiệp không những thịnh vượng vững chắc mà gia đạo còn bình an giàu có.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tài lộc quy về một mối, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập bạc tỷ, tiền nhiều vô kể, tiêu hoài còn mãi - Ảnh 3
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (5/11 - 6/11), tuổi Hợi là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày 5/11/2022, Tài Thần giá lâm, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến

Kể từ ngày 5/11/2022, Tài Thần giá lâm, 3 con giáp thành công vang dội, tiền của dư dôi, ăn nên làm ra, sự nghiệp thăng tiến

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 5/11/2022, dưới sự trợ giúp từ Tài Thần mà 3 con giáp này suôn sẻ đủ đường, công danh thành toại, tiền nhiều vô kể, cầu được ước thấy.

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