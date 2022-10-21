Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), Chính Tài chiếu rọi, 3 con giáp 'góp gió thành bão', công danh thành toại, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 11:48

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), 3 con giáp may mắn được Chính Tài phù trợ nên vận mệnh thăng hoa, sự nghiệp thành công, tiền nhiều vô kể.

Tuổi Mùi

Không phải là người quá thông minh, khôn khéo nhưng người tuổi Mùi luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Và sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian 2 ngày cuối tuần (22, 23/10).

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), Chính Tài chiếu rọi, 3 con giáp 'góp gió thành bão', công danh thành toại, tiền của dư dôi - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Hợi có tính tình hiền lành, chất phác, họ luôn làm việc vì tâm, và thích giúp đỡ mọi người. Do vậy, tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ. Dù có gặp phải khó khăn, thử thách, cũng có người giang tay đỡ họ đứng dậy.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), tuổi Hợi sẽ không phải bận tâm chút gì về tiền của, công việc, tài chính cũng như chuyện tình cảm vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng dự đoán của bạn và thậm chí còn tốt đẹp hơn đến bất ngờ. Thời gian này mỗi phút giây đều sẽ mang đến cho bạn nguồn giá trị lớn lao và bạn sẽ cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ấy.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), Chính Tài chiếu rọi, 3 con giáp 'góp gió thành bão', công danh thành toại, tiền của dư dôi - Ảnh 2
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), tuổi Hợi sẽ không phải bận tâm chút gì về tiền của - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp có nói, 2 ngày cuối tuần (22, 23/10) đánh dấu sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm. Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10) có nói, theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (22, 23/10), Chính Tài chiếu rọi, 3 con giáp 'góp gió thành bão', công danh thành toại, tiền của dư dôi - Ảnh 3
2 ngày cuối tuần (22, 23/10) đánh dấu sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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