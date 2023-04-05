Dự đoán từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, vận tài lộc xoay chuyển, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, trời ban may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 06:50

Từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn này được thời đổi vận, sự nghiệp phất lên, tiền tài đầy đủ.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, thời cơ chín muồi đã đến giúp tuổi Ngọ mọi việc hanh thông. Con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Điều lưu ý duy nhất là trong thời gian này, có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Ngọ có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

Dự đoán từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, vận tài lộc xoay chuyển, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, trời ban may mắn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác, tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao.

Từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Dự đoán từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, vận tài lộc xoay chuyển, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, trời ban may mắn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch. Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà công việc sẽ có thêm nhiều hướng phát triển mới.

Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian con giáp may mắn này có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn. Người tuổi Tuất tài vận sáng chói, tiền bạc phủ phê. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, mang đến cho bạn vô vàn tiền tài và của cải.

Dự đoán từ ngày 16/2 - 22/2 âm lịch, vận tài lộc xoay chuyển, 3 con giáp kiếm tiền nhiều như nước, trời ban may mắn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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