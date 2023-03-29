Thời kì hoàng kim đến trong tháng 4/2023, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, một bước lên đỉnh vinh quang, của cải chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 14:52

Xin chúc mừng nếu bạn nằm trong số 3 con giáp may mắn dưới đây trong tháng 4/2023.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 4/2023, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Đặc biệt, tuổi Ngọ còn có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn gặp nhiều may mắn.

Đây chính là quãng thời gian tốt để tuổi Ngọ xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Con giáp này cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt, làm đâu thắng đó. Tuy nhiên, chớ lơ là tiểu nhân luôn rình rập để hạ bệ bạn nhé!

Thời kì hoàng kim đến trong tháng 4/2023, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, một bước lên đỉnh vinh quang, của cải chất đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc trong tháng 4/2023. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tử vi dự báo, Tuổi Tuất có vận trình khá tốt. Đây là thời điểm để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng tài sản của mình một cách nhanh chóng. Người làm công ăn lương có thể được xếp đề bạt lên vị trí tốt hơn hoặc được tăng lương. 

Thời kì hoàng kim đến trong tháng 4/2023, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, một bước lên đỉnh vinh quang, của cải chất đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong tháng 4/2023, tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh, đại sự dễ thành. Tuy nhiên, con giáp tuổi Hợi cần phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi nói rằng đây chính là thời điểm mang lại nhiều hy vọng đối với người tuổi Hợi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thăng hoa hơn. Dự báo trong thời gian này, tuổi Hợi làm gì cũng suôn sẻ, có thể để dành được một khoản tiền lớn, đủ để mua xe tậu nhà.

Thời kì hoàng kim đến trong tháng 4/2023, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, một bước lên đỉnh vinh quang, của cải chất đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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