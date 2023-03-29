Tử vi thứ Năm ngày 30/3/2023 của 12 con giáp: Tuổi Mão - Thìn lộc lá tràn trề, nhiều tin vui; Dần - Tị nhiều phiền não, lâm Kiếp Tài

Thiên ấn dự báo một ngày khá thuận lợi cho con giáp tuổi Tý có thể bắt tay hành động. Bạn nên dành thêm thời gian để suy nghĩ về những dự định sắp tới vì những gì bạn khởi xướng bây giờ sẽ đem lại nhiều kết quả tốt trong tương lai. Thổ - Thủy xung khắc chỉ ra rằng khía cạnh tiền bạc của bạn có nhiều vấn đề đáng ngại. Không nên quá ham tiền mà xem nhẹ tính thực tế khi đầu tư lớn, coi chừng bị lừa.

Tý Mùi Tương Hại khiến con giáp tuổi Tý khó có suy nghĩ thông suốt. Sự thay đổi đang diễn ra trong ngày hôm nay đang khiến cảm xúc của bạn trở nên khá căng thẳng. Một vài áp lực vô hình đang âm thầm bào mòn tinh thần của bạn.

May mắn là mặt tình cảm được Tam Hội chiếu cố nên mọi mối quan hệ đều hài hòa, yên ổn. Bạn khéo ăn khéo nói nên ra ngoài hay được mọi người giúp đỡ, đi đâu cũng gặp được quý nhân. Chuyện tình cảm như tìm được niềm vui trước mắt, đôi bên mặn nồng như quay về vạch xuất phát hồi còn tán tỉnh.

Thiên Ấn chiếu mệnh nên tuổi Sửu dù thông minh đến mấy cũng khó có thể thành công trong ngày thứ 5 này. Nếu hôm nay đi làm, bạn cần phải mềm mỏng, thoáng tính hơn một chút, làm như vậy thì mọi người mới dám nở nụ cười với Sửu, giữ thái độ kiêu ngạo, khó chịu thì không có gì hay ho cả đâu. Đường tài lộc không được tốt lắm do Thổ khắc Thủy. Nhằm tránh việc bị hao tài của, bạn nên hạn chế suy nghĩ cũng như tham gia vào những công việc mang tính chất tính toán, thống kê hay liên quan đến sổ sách.

Tử vi tuổi Dần

Xem tử vi thứ Năm ngày 30/3/2023, Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Dần đừng mong chờ vào ai đó quá mức. Các quan hệ giữa cá nhân có thể gây rắc rối cho bạn, gây ra những tranh chấp, vướng mắc không cần thiết. Những ngày cuối năm có thể khiến bạn trở nên hoài niệm và hướng nội hơn ngày thường.

Do đó, điều cần thiết cho bạn ở thời điểm này chính là loại bỏ những ký ức không vui trong thời gian qua và chuẩn bị tinh thần để đón một năm mới sắp đến. Thời gian này, bạn nên tập trung nhiều vào bản thân và những người bạn yêu thương. Lên kế hoạch ăn trưa cùng nhau, gặp gỡ bạn bè, người thân giúp tinh thần vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mão

Tuổi Mão ngày hôm nay được Tam Hợp nâng đỡ nên kinh doanh rất lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Dù làm công việc gì thì cũng có lộc, không sợ sa cơ lỡ bước.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc báo tin vui cho đường tình cảm. Những bạn tuổi Mão độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng. Thiên Tài tinh không khuyến khích tuổi này tham gia vào mấy trò đỏ đen dù có gặp may mắn đến đâu cũng dễ hao tài. Bạn kiếm ra tiền, nhanh nhẹn, hào phóng nhưng dễ mất tiền vì quá chú trọng vẻ bề ngoài và danh tiếng của bản thân.

Tử vi tuổi Thìn

Quyết định liên quan tới tiền bạc khá sáng suốt khi con giáp tuổi Thìn có Chính tài nâng đỡ. Người làm kinh doanh gặp may mắn, có thể đi đúng hướng, mở rộng địa bàn, đạt được kết quả tốt trong công việc.

Cần phải học cách kiên định hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Một vài suy nghĩ “lười biếng” sẽ xuất hiện thoáng qua, do đó, điều bạn cần làm chính là kiên trì củng cố lại tinh thần và ý chí. Những gì bạn ăn ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của bạn, do đó, nên quan tâm đến chất lượng của thực phẩm, không mua những loại thực phẩm kém giá trị dinh dưỡng.

Tử vi tuổi Tị

Tuổi Tị trong ngày thứ 5 công việc không như ý do va vào Tương Xung. Điềm báo sẽ có những vấn đề gây trở ngại xảy ra với tuổi Tị khi con giáp này tiến hành những việc quan trọng trong hôm nay. Hôm nay nên an phận thủ thường, đừng tham công tiếc việc.

Ngũ hành Thủy khắc Hỏa nên vận tình cảm kém may. Ngày hôm nay có người có ý đồ muốn làm hại bản mệnh, cách tốt nhất là nên tránh mặt và đừng đối đầu làm gì cho thêm mệt mỏi. Đừng nên nóng vội, một nửa tốt nhất sẽ xuất hiện vào lúc bạn không ngờ tới nhất mà!

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ

Ngọ hợp Nhật nguyệt cung cấp cho bạn nguồn năng lượng cần thiết để vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng, đồng thời khám phá ra sức mạnh của bản thân, điều bạn đã cần từ lâu. Thực thần mang tới những tin vui trong ngày để con giáp tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn.

Hãy lưu tâm đến những cơ hội đang có và đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình. Bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khẳng định và tán dương của mọi người nhờ sự thân thiện và chu đáo của mình. Nên lưu tâm đến sức khỏe trong thời gian này, nhất là khi thời tiết lạnh hơn việc giữ ấm cơ thể là rất quan trọng. Hãy đi bộ, đạp xe để tăng cường thể chất.

Tử vi tuổi Mùi

Tuổi Mùi trong ngày gặp Thiên Ấn nên làm gì cũng nhanh nhẹn. Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất ở bạn là sự ích kỷ. Làm việc gì cũng nên dùng cái tâm của mình, người tuổi này hay bị cô lập vì sự lạnh lùng. Nay nếu phải đi làm thì nên nghĩ thoáng một chút để bản thân được vui vẻ. Mặt sáng nhất trong ngày là đường tình cảm. Tuổi Mùi được Tam Hợp nâng đỡ nên tình cảm thăng hoa. Bạn đón nhận tin vui từ gia đình khiến tâm trạng phấn chấn cả ngày.

Nhân cơ hội này bản mệnh có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Vận tài lộc lên dốc vùn vụt nhưng tuổi Mùi cũng phải cẩn trọng, đi ra ngoài nhớ bảo vệ tư trang thật kỹ, tránh mất mát. Nếu có điều kiện hãy gom tiền đi kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bệnh tật và chữa trị.

Tử vi tuổi Thân

Con giáp này có Kiếp Tài lâm vận nên luôn luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực nhưng vẫn chưa nhìn thấy cơ hội. Nhiều bạn còn tham việc, ôm thêm việc về làm gây thêm nhiều phiền não cho bản thân.

Bù lại chuyện tình cảm của tuổi Thân trong ngày thứ 5 nhờ Kim sinh Thủy nên vẫn hài hòa, tốt đẹp, nhất là tình cảm gia đình. Bản mệnh ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Thiên quan cho thấy, con giáp tuổi Dậu đang cố tìm cách để thoát khỏi sự ràng buộc của môi trường. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đối mặt với những thử thách thực tế, những lựa chọn liên quan đến cuộc sống, môi trường nghề nghiệp. Duy trì một thái độ lý trí, học cách chấp nhận mọi thứ khi chúng không ưng ý là giải pháp giúp bạn hạnh phúc hơn. Tốt hơn hết bạn nên gạt bỏ cảm xúc sợ hãi, hít một hơi thật sâu và dũng cảm thể hiện bản thân nhiều hơn.



Hôm nay, việc chi tiêu thiếu tính toán, đổ tiền vào những thứ vô bổ sẽ làm gián đoạn tình hình tài chính của bạn. Tương lai còn có khá nhiều khó khăn phía trước, do đó bạn còn phải để dành một phần tiền cho việc tiết kiệm nữa nhé.

Tử vi tuổi Tuất

Tuổi Tuất có Chính Ấn chiếu mệnh nên phải tích cực đổi mới tư duy, tìm kiếm sự hứng khởi trong công việc, trau dồi thêm kiến thức và bồi dưỡng khả năng. Nếu không thì bạn sẽ bị thụt lùi, đặc biệt là những người đang có mục tiêu lớn. Thổ khắc Thủy nên yêu đương phải cẩn thận, coi chừng bị lừa gạt, “cắm sừng”. Tuổi này sống thật thà quá nên hay bị người ta xem nhẹ tình cảm, bạn nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút.

Bạn làm ăn được thì sẽ phải đối mặt với những lời đố kị, gièm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ganh ghét xung quanh. Nếu đó là lỗi sai của bạn, hãy thẳng thắn nhìn nhận, coi đó là cơ hội để mình thay đổi.

Tử vi tuổi Hợi

Tam Hợp mang lại ngày hạnh phúc mà các cặp đôi tuổi Hợi mong chờ từ lâu. Ai còn độc thân có thể tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của bản thân. Hãy đặt ra một vài tiêu chí để tìm kiếm đối tượng thực sự phù hợp thì cơ hội thành công cũng rất cao. Chính ấn mang lại cho con giáp tuổi Hợi một thái độ vững vàng, quyết liện hơn. Hãy cư xử khôn ngoan, giải quyết công việc theo hướng tích cực, bất kể tình huống thế nào.

Để chữa bệnh một cách triệt để thì bạn phải nghiêm túc thực hiện những quy định nghiêm ngặt, ít nhất là nên uống thuốc đúng thời gian quy định, không nên quên khiến việc này không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm