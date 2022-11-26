Dự đoán ngày 28, 29, 30/11/2022: Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn 'con cưng của trời', phát tài cực to, tiền về ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 15:37

Số phận an bài, đúng ngày 28, 29, 30/11/2022, người thuộc top con giáp may mắn này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù chẳng cậy nhờ vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Sách tử vi mới nhất có nói, trong ngày 28, 29, 30/11/2022, tuổi Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Dự đoán ngày 28, 29, 30/11/2022: Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn 'con cưng của trời', phát tài cực to, tiền về ầm ầm - Ảnh 1
Sách tử vi mới nhất có nói, trong ngày 28, 29, 30/11/2022, tuổi Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù trời có sập xuống đầu thì người tuổi Ngọ vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Nhờ thái độ sống tích cực, thông minh lại có óc sáng tạo vượt trội nên Ngọ được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm.

Khổ tận cam lai, ttrong ngày 28, 29, 30/11/2022, con giáp giàu có tuổi Ngọ sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ giúp Ngọ đầu tư đâu sinh lời đó, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

Dự đoán ngày 28, 29, 30/11/2022: Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn 'con cưng của trời', phát tài cực to, tiền về ầm ầm - Ảnh 2
Khổ tận cam lai, ttrong ngày 28, 29, 30/11/2022, con giáp giàu có tuổi Ngọ sẽ uống no lộc trời, danh lợi lưỡng toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên trong ngày 28, 29, 30/11/2022, tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Càng về cuối năm, tuổi Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Dự đoán ngày 28, 29, 30/11/2022: Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn 'con cưng của trời', phát tài cực to, tiền về ầm ầm - Ảnh 3
Bước vào thời hoàng kim của đời mình nên trong ngày 28, 29, 30/11/2022, tuổi Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Cuối ngày 26/11/2022, 3 con giáp đi đến đâu cũng tỏa hào quang tiền bạc, cát khí hanh thông, Thần Tài trao lộc

Những con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ nên vận mệnh khởi sắc chóng mặt, ôm trọn số tiền khủng nhờ trúng số, dư dả mua nhà, sắm xe vào cuối ngày 26/11/2022.

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