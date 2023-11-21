Dự đoán 40 ngày cuối năm 2023: Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc

Trong 40 ngày cuối năm 2023, những con giáp may mắn này xua đuổi vận đen, tiền bạc đầy túi, tiêu mãi không hết.
- Tử vi thứ Tư (8/11/2023), 3 con giáp được thời đổi vận, ôm tiền 100 tỷ, khai mệnh hanh thông, mọi sự suôn sẻ
- Đúng ngày 8/11, 9/11, 10/11, 3 con giáp qua cơn đại hạn, được sao TINH TÚ chiếu mệnh, tình tiền đều phất lên như diều gặp gió
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công.
Trong 40 ngày cuối năm 2023, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên nhận được rất nhiều cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa nhà Mùi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu thẳng thắn, cởi mởi, phóng khoáng, hơn nữa, đầu óc lại vô cùng linh hoạt nên tỉ lệ thành công rất cao. Nếu không là “ông to bà lớn”, Dậu cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.
Đúng 40 ngày cuối năm 2023, vận thế của người tuổi Dậu ngày càng tốt, tài lộc không ngừng mở rộng. Con đường thăng tiến cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, lương thưởng tăng lên nhanh chóng, chuyện tình cảm hạnh phúc ấm êm. Có thể nói, đây là thời điểm vàng của con giáp này.
Tuổi Dần
Dần cá tính, mạnh mẽ và rất kiên định. Dù trải qua không ít thất bại, tủi hờn nhưng con giáp này không hề nao núng. Họ vẫn cứ tin vào chính mình, vững vàng mà bước về phía trước nên thành công đến với Dần là điều hiển nhiên.
Bước sang 40 ngày cuối năm 2023, Dần sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong đời. Công việc thuận lợi, tiền tài vượng phát, tình duyên viên mãn là những phúc lành mà Dần được trời ban tặng. Con giáp này giàu lại càng giàu, cuộc sống sung sướng, an nhàn hưởng lộc.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.