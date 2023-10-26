Dự đoán 3 ngày cuối tuần (27/10 - 29/10), may mắn ập đến, 3 con giáp rộng cửa đón tài lộc, bất ngờ trúng lớn, Thần Tài chấm sổ đỏ

Tử vi có dự báo, trong 3 ngày cuối tuần là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách sau đây:

Tuổi Mùi Khi bước sang 3 ngày cuối tuần, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong thời gian qua, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy. Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của tuổi Mùi đã dồi dào ngay từ những ngày đầu tuần, thu được không ít tiền bạc về tay.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vào 3 ngày cuối tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách con giáp phát tài. Về công việc, con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dậu sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dậu có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong 3 ngày cuối tuần, vận thế của người tuổi Tỵ hồng phát, quý nhân hóa thân thành Tài Thân, tài lộc liên tiếp kéo đến nhà. Thời gian này, sự nghiệp và tài vận của con giáp này bước lên tầm cao mới. Người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng được đề bạt lên vị trí công việc mới và giải quyết hết được những vướng mắc công việc trước đây. Về chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Tỵ có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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