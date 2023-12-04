Dự đoán 2 ngày đầu tuần (4/12 - 5/12): Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 10:15

Bước sang 2 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Tuổi Dần

Bước sang 2 ngày đầu tuần, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá.

Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió. Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (4/12 - 5/12): Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, bước sang 2 ngày đầu tuần, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề quá to lớn mà chỉ cần tự tin vào khả năng của bản thân là có thể giải quyết mọi chuyện.

Con giáp này cũng cần cân nhắc trước các quyết định đầu tư, không nên tiêu tiền bừa bãi. Chuyện tình cảm của con giáp này tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Các cặp đôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau và không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (4/12 - 5/12): Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang 2 ngày đầu tuần sẽ là thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh tuổi Mùi bởi họ có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Những người tuổi Mùi sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Đặc biệt trong các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Mùi sẽ được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Thêm vào đó, tuổi Mùi lại được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Dự đoán 2 ngày đầu tuần (4/12 - 5/12): Trời ban điềm lành, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, tiền chắn hết lối, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến hết năm 2023, TOP 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Từ giờ đến hết năm 2023, TOP 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Tử vi dự đoán, từ giờ đến hết năm 2023, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi đầu tuần tử vi ngày 4/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng