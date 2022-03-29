Dự báo trong 2 ngày tới, thoát khỏi cảnh "độc thân", chỉ biết sống trong nhung lụa, top 3 con giáp này "gặp thời" lên đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 21:03

Dưới đây là 3 con giáp có vận số cực tốt, sau khi kết hôn cuộc sống sau này sẽ vô cùng sung sướng, hạnh phúc, tài lộc thi nhau kéo đến.

Tuổi Dần

Dự báo trong 2 ngày tới, thoát khỏi cảnh 'độc thân', chỉ biết sống trong nhung lụa, top 3 con giáp này 'gặp thời' lên đời giàu sang - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dần sẽ có đường tình cảm hanh thông, đào hoa nở rộ - Ảnh minh họa

Nhờ được quý nhân trợ vận 2 ngày tới những con giáp tuổi Dần sẽ có đường tình cảm hanh thông, đào hoa nở rộ, tình yêu ngọt ngào say đắm khiến cho cuộc sống lúc nào cũng vui tươi. Tâm trạng phấn chấn sẽ giúp bạn có nhiều hứng khởi để làm việc nên sự nghiệp vì thế cũng có rất nhiều bước tiến đáng kể.

Trong 2 ngày này về phương diện tình cảm của con giáp này cũng rất tốt, người độc thân nếu biết nắm bắt thời cơ thì chuyện kết hôn, lập gia đình sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, đừng quá chú tâm vào công việc nếu không muốn chuyện tình cảm đứt gánh nhé. Còn những ai đã kết hôn nên dành nhiều thời gian bên gia đình, vì nếu cứ mãi quá chú tâm vào công việc có thể bạn sẽ phải hối hận cả đời đấy.

Tuổi Tỵ

Con giáp giành được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này chính là tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ tính tình trầm ổn, ôn hòa, làm việc gì cũng cẩn thận, suy tính trước sau kỹ càng. Đây là một đối tác làm ăn rất tốt. Người tuổi Tỵ tính cách cứng rắn, không chịu khuất phục lẫn thua thiệt. Trong cuộc sống lẫn công việc họ phấn đấu không ngừng nghỉ, làm hết khả năng, cũng là con người trưởng thành qua những thất bại.

Dự báo trong 2 ngày tới, thoát khỏi cảnh 'độc thân', chỉ biết sống trong nhung lụa, top 3 con giáp này 'gặp thời' lên đời giàu sang - Ảnh 2
Lấy được một người vợ tuổi Tỵ bạn sẽ có được một sự trợ giúp lớn đấy - Ảnh minh họa

Cô nàng tuổi Tỵ tính cách chu toàn. Sau khi "thành gia lập thất" tính cách lại càng chín chắn. Đây là những người rất biết cách quan tâm chăm sóc cho người khác, công việc nội trợ rất giỏi. Ngoài ra họ cũng rất giỏi về mặt quản lý tài chính trong nhà, biết cách sắp xếp chi tiêu hợp lý. Khi ở nhà thì luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người con dâu. Trong công việc, phụ nữ tuổi Tỵ cũng là người rất biết cố gắng, hoàn thành công việc được giao. 

Tuổi Mùi

Dự báo trong 2 ngày tới, thoát khỏi cảnh 'độc thân', chỉ biết sống trong nhung lụa, top 3 con giáp này 'gặp thời' lên đời giàu sang - Ảnh 3
Sau khi kết hôn, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày càng rộng mở - Ảnh minh họa

2 ngày tới là thời gian tuyệt vời để người tuổi Mùi thông báo hỷ sự cho tất cả mọi người. Nếu đã có đôi có cặp thì bạn cùng nửa kia nên nhanh chóng đưa nhau về thưa chuyện với hai bên gia đình. Đây là thời điểm tốt người tuổi Mùi tổ chức đám cưới. Những người độc thân cũng có cơ hội tìm thấy được tình yêu trong năm nay. 

Sau khi kết hôn, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày càng rộng mở. Đặc biệt, nếu sinh con trong năm Nhâm Dần thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc ào ào về nhà. Sự nghiệp của bạn và nửa kia dự báo sẽ phát lên như diều gặp gió trong tương lai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo. 

Đúng 33 ngày tới, Cát Tinh trợ lực, 3 con giáp này vạn sự thăng hoa, sự nghiệp bùng nổ, công thành danh toại, giàu có dễ dàng, vận may bao vây

Đúng 33 ngày tới, Cát Tinh trợ lực, 3 con giáp này vạn sự thăng hoa, sự nghiệp bùng nổ, công thành danh toại, giàu có dễ dàng, vận may bao vây

Tử vi 33 ngày tới cho hay, nhờ có sự trợ giúp từ Cát Tinh, 3 con giáp này vạn sự đều suôn sẻ, công danh sự nghiệp thuận lợi, phú quý vinh hoa, an khang cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp top 3 con giáp gặp thời giàu con giáp thoát độc thân

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 41 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 56 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 59 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 19 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ