Dự báo chi tiết tài vận 12 con giáp trong tuần mới (25/7 - 31/7): Chúc mừng 4 tuổi CỰC ĐỎ có thần tài đồng hành, 2 con giáp cẩn thận củi lửa kẻo 'tán gia bại sản'

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ. Chắc hẳn khoản tiền bạn kiếm được sẽ khiến đối thủ phải ghen tị lắm đấy.

Là con giáp phát tài tuần mới (25/7 - 31/7) nên người tuổi Tỵ khá may mắn, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu tuần do có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho những điều tốt đẹp đến với bản mệnh.

Với người làm công ăn lương, công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thành tích gặt hái được có thể giúp bạn nhận tiền thưởng nóng.

Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể hy vọng những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống sẽ đến với bạn khi bạn đã nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng một sự nghiệp bền vững. Bạn hoàn toàn có thể phát triển lâu dài, thậm chí là vượt trội trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn tuần này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Với các cặp đôi, quan hệ của đôi bên khá ổn định. Bạn có thể sắp xếp thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc với đối phương, tin rằng hai người sẽ có thêm nhiều kỉ niệm khó quên.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Thần tài dường như đã nhớ ra tuổi Mão nên suốt cả tuần mới này túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh đấy! Ngoài thu nhập chính tăng thì cả thu nhập phụ cũng tăng theo khiến bạn chi tiêu khá thoải mái trong 7 ngày tới. Công việc đầu tư kinh doanh cũng đạt được những dấu hiệu tích cực, lợi nhuận trong tháng đạt được cũng cao hơn nhiều so với tháng trước.

Điều này giúp tuổi Mão có thể thực hiện tham vọng mở rộng quy mô và phát triển thị trường trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng có thể sẽ nhận được một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống" trong tuần mới này, chẳng hạn như một ai đó sẽ trả nợ bạn mà có khi bạn còn chẳng nhớ họ đã vay mình từ lúc nào.

Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn thoải mái hơn cho những nhu cầu cá nhân, đây là lúc bạn có thể tự thưởng cho mình bằng một món đồ đắt tiền mà bạn đã thầm ao ước bấy lâu đấy.

Thời điểm cuối tuần cũng là lúc các dự án đầu tư của bạn thu được lợi nhuận cao, tuy nhiên tuổi Mão vẫn nên thận trọng nếu muốn mở rộng hơn nữa quy mô kinh doanh, đừng quá liều lĩnh với những cái lợi trước mắt kẻ "tham thì thâm".

2 con giáp đề phòng xui xẻo

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Dựa đoán trong tuần mới này, tuổi Sửu có hung vận nhiều hơn cát vận và có thể đây sẽ là thời điểm nhiều thách thức với bản mệnh.

Một vài việc không đúng như dự định ban đầu khiến bạn bị bất ngờ, lúng túng và mất bình tĩnh. Vì thế mà con giáp này không chỉ tốn nhiều công sức để khắc phục mà còn làm ảnh hưởng tới uy tín mà bạn đã xây dựng từ bấy lâu.

Vấn đề đã xảy ra thì không thể thay đổi, do đó hãy cố gắng tỉnh táo để tập trung vào tìm cách giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Khả năng phán đoán vấn đề của Sửu cũng không còn nhạy bén và tinh chuẩn như thường ngày. Bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội. Tốt nhất Ngọ nên tham khảo ý kiến từ nhiều người để có cái nhìn toàn diện nhất về vấn đề.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ số tài chính của tuổi Thân trong tuần mới này có xu hướng giảm so với tuần trước. Đây là lúc một loạt những chi phí phát sinh bất ngờ xuất hiện khiến bạn cảm thấy lúng túng và lao đao. Khoản tiền tiết kiệm của bạn sẽ vơi đi đáng kể cho những khoản như cưới xin, ma chay, hỏng hóc đồ đạc...

Hơn nữa, vào dịp giữa tuần, tuổi Thân trước khi đi ra đường nên cẩn thận đồ đạc kẻo dễ bị trộm cắp, tốt nhất là không nên mang theo những đồ vật có giá trị lớn ra khỏi nhà. Bên cạnh đó, tử vi tuần mới cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tuổi Thân bỏ tiền ra để làm ăn, kinh doanh.

Tử vi cũng khuyên rằng, tuổi Thân trong tuần mới này cũng cần cố gắng nhẫn nhịn và không nên tính toán chi li trong mọi việc để mọi công lao từ trước đến nay không “đổ sông đổ biển”.

Tài lộc trong tuần mới này có vẻ kém, do vậy chớ nóng vội kẻo “giục tốc bất đạt”. Không nên hành động mù quáng trong công việc, kẻo uổng phí công sức từ trước đó.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm