Tử vi ngày mới (chủ nhật, 24/7/2022): 4 tuổi số HÊN, công việc thăng tiến vùn vụt, đi xa về gần, làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 22:16

Tử vi đem ra danh sách vàng có tên 4 tuổi may mắn công việc nhất ngày 24/7/2022, đi xa về gần làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người.

Tuổi Dậu

Ngày 24/7/2022, tuổi Dậu được Chính Tài nâng đỡ nên chỉ cần chú tâm vào công việc mình đang làm thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Cứ hết lòng vì công việc, ổn định rồi thì an phận, không đứng núi này trông núi nọ thì tương lai ắt sẽ không phụ lòng bạn.

Tử vi ngày mới (chủ nhật, 24/7/2022): 4 tuổi số HÊN, công việc thăng tiến vùn vụt, đi xa về gần, làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu sẽ có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, vượng đường thăng tiến.

Người có ý định chuyển việc cũng tìm được công việc tốt với lương thưởng, môi trường làm việc tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Dậu có đôi có cặp sẽ nhận được món quà ý nghĩa từ nửa kia. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Tin vui gõ cửa khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Mùi

Ngày chủ nhật này, tuổi Mùi được Thực Thần trợ vận nên những bạn làm công việc tự do hoặc có thêm công việc phụ sẽ được phù hộ. Công việc hoàn thành nhanh chóng, mang về lợi nhuận giúp bạn nhận được nhiều lời khen từ khách hàng, nhập thêm hàng hôm nay khá là có lộc.

Tử vi ngày mới (chủ nhật, 24/7/2022): 4 tuổi số HÊN, công việc thăng tiến vùn vụt, đi xa về gần, làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày cuối tuần này cũng dễ thở phần nào, bạn không còn phải đau đầu chóng mặt khi giải quyết đủ chuyện trên trời dưới bể nữa, không ai có thể rước thêm rắc rối về cho con giáp này.

Ngoài ra, nhờ có Tam Hợp trợ mệnh nên vận trình sự nghiệp của con giáp này có những bước phát triển đáng kể, cho dù là người làm công ăn lương hay tham gia thi cử, tuyển dụng đều sẽ đạt được kết quả tốt.

Tuổi Tỵ

Tử vi chủ nhật, ngày 24/7/2022 cho biết, người tuổi Tỵ sẽ được Chính Tài chỉ lối nên có cơ hội kiếm tiền rủng rỉnh. Chỉ cần dám thử sức ở những lĩnh vực mới thì dù vấp váp cuối cùng bạn cũng sẽ tìm ra phương hướng phù hợp. Rất nhiều khả năng tuổi Tỵ sẽ nhận được phần thưởng từ cấp trên.

Tử vi ngày mới (chủ nhật, 24/7/2022): 4 tuổi số HÊN, công việc thăng tiến vùn vụt, đi xa về gần, làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm ăn kinh doanh thì chủ nhật này rất hợp để tuổi Tỵ ký kết hợp tác làm ăn. Bạn và đối tác sẽ đồng tâm đồng lòng nên công việc diễn ra thuận lợi, không ai trục lợi riêng cho bản thân.

Người tuổi Tỵ còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Tỵ không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Tỵ vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tuổi Hợi

Cục diện Tam Hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh vào ngày chủ nhật này. Tuổi Hợi sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Tử vi ngày mới (chủ nhật, 24/7/2022): 4 tuổi số HÊN, công việc thăng tiến vùn vụt, đi xa về gần, làm ăn ở đâu cũng thuận buồm xuôi gió hơn người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của tuổi Hợi kể từ chủ nhật này trở đi vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Hợi sẽ còn thành công hơn nữa. Thời gian tới, tuổi Hợi đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong. Nếu biết nắm bắt cơ hội, thậm chí họ còn có thể đổi đời trong phút chốc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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