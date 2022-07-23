Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai (chủ nhật, 24/7): sách trời đã ghi rõ, 3 người tuổi này sẽ trúng số cực đậm, vượng phát tài lộc, đại phúc đại hỷ

Tử vi nói rằng, trước khi mặt trời lặn vào ngày mai (chủ nhật, 24/7) người tuổi Tuất có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Tuất không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Tuất vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng hơn người, lại tận tâm, tận lực với công việc. Người tuổi này sống chân thành nên được nhiều người quý mến.

Ngoài ra, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên từ thời điểm này trở đi là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho Tuất tiến hành các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương.

Tử vi ngày mai (chủ nhật, 24/7) cho biết, vào cuối ngày, người tuổi Thìn sẽ được các sao tốt phù hộ, với vận may này, họ được cho là sẽ tạm biệt sự nghiệp tầm thường của những ngày tháng trước và đón tài lộc tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, đối với một số người tuổi Thìn, sự nghiệp của họ trước đó có nhiều gập ghềnh, nhưng bằng cách không ngừng tìm cách và điều chỉnh tâm lý, cùng với năng lực và trí tuệ cảm xúc được cải thiện, họ sẽ được lãnh đạo tin tưởng và thăng chức trong thời gian sắp tới. Đường công danh của tuổi Thìn dự báo sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh trong nửa cuối năm 2022. Thìn có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Thời gian trước Thìn vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang tính cách cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu khá cao cho bản thân cũng như những người làm việc với mình. Mặt khác, người tuổi này cũng là người cầu tiến.

Trong ngày chủ nhật này, vận khí vượng, cuộc sống của Thân được dự báo sẽ suôn sẻ và trôi chảy. Nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh, Thân có thể tự tin thể hiện khả năng, tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Sự quyết đoán sẽ giúp bạn giành về nhiều thắng lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thân được Thần Tài che chở, ban tài phát lộc. Vì vậy dù làm ở lĩnh vực gì Thân cũng gặp thuận lợi, thu nhập được cải thiện, không còn nỗi lo về tiền bạc.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của Thân cũng có nhiều khởi sắc và mang tới nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho tuổi này. Thân sẽ cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm