Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7) tuần cuối cùng của tháng 7 dương lịch: Cát Tinh hóa giải mọi điều xui xẻo, Phật Bà dang tay nâng đỡ, TOP 3 con giáp đứng đầu may mắn, tài lộc chạm đỉnh, mở lối vinh hoa

Ngọ chính là con giáp phát tài tuần này do tinh thần hăng hái, tích cực và không thể thiếu đi sự phù trợ của Cát Tinh. Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu sẽ đến vào khoảng thời gian giữa tuần.

Người tuổi Ngọ sống rất có tham vọng, bạn luôn muốn mình đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống, và đó là lý do khiến bạn luôn cố gắng không ngừng.

Một số người cũng có thể phát tài nhỏ nhờ dựa vào vận may của mình, nhưng bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình không nên sống dựa vào những trò đen đỏ.

Người làm công ăn lương dần chứng tỏ được bản thân mình nên dễ nắm bắt được cơ hội, được cấp trên thưởng nóng, thậm chí nhận quyết định thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn thì dần về cuối tuần, cơ hội của bạn sẽ mở rộng hơn. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, nhưng số tiền kiếm được chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần mới này, tuổi Tý được dự đoán sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Tý đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, Tý sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Người làm công ăn lương có thể nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhờ đưa ra những ý kiến sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của tập thể, nhờ vậy mà những khoản thưởng nóng là không thể thiếu.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, nhờ quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới hứa hẹn con giáp tuổi Dậu sẽ trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. Hoặc việc gặp gỡ lại những người bạn cũ lại tạo cho bạn niềm cảm hứng mới cho con đường sự nghiệp đang rộng mở ở phía trước.

Trong chuyện tiền bạc, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Bên cạnh việc đầu tư, bản mệnh nhớ dành ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình nhé.

Tử vi tuần mới cũng cho biết, đường công danh của tuổi Dậu sẽ vô cùng sáng và phát triển mạnh. Dậu có thể được tăng lương, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong công ty.

Thời gian trước Dậu vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, bạn còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm