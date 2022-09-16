Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng 16/9: Thần Tài, Quý nhân tề tựu đưa đường chỉ lối, 3 con giáp vận trình rộng mở, hỷ sự liên miên, vượng cả danh lẫn lộc, sẵn sàng mà hưởng

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 04:00

Tử vi cho biết vào đúng 7 giờ sáng nay (16/9) là thời gian rực rỡ nhất với 3 con giáp sau vì sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng tốt đẹp, mọi chuyện thuận lợi

Tuổi Thìn

Theo tử vi của 12 con giáp, vào lúc 7 giờ sáng nay người tuổi Thìn hôm nay nhận được sự giúp đỡ từ Ấn tinh nên công danh sự nghiệp không cần lo lắng. Bạn đang có ý định tìm việc mới, thay đổi công việc hoặc muốn cạnh tranh vị trí cao thì hãy nắm chắc cơ hội, phần thắng sẽ cực kì cao. Hơn nữa Ấn tinh còn chủ về chức quyền nên cơ hội thăng tiến không hề nhỏ đâu. Bạn không những có người chống lưng mà còn có năng lực khiến người khác phải thừa nhận, cần mạnh dạn khẳng định bản thân, tạo vị thế vững chắc ở công sở, không nên vì rụt rè mà bị đẩy ra ngoài.

Ngũ hành tương sinh nên Thìn dễ dàng phát tài. Hỏa sinh Thổ vượng tàng Kim, tiền phải kiếm mới có nhưng một khi đã vào guồng thì rất nhanh sẽ kiếm được những khoản lớn. Đặc biệt, từ đó cứ theo đà mà tiến lên, không những chính mình càng ngày càng mở rộng mà còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng 16/9: Thần Tài, Quý nhân tề tựu đưa đường chỉ lối, 3 con giáp vận trình rộng mở, hỷ sự liên miên, vượng cả danh lẫn lộc, sẵn sàng mà hưởng - Ảnh 1
Theo tử vi của 12 con giáp, vào lúc 7 giờ sáng nay người tuổi Thìn hôm nay nhận được sự giúp đỡ từ Ấn tinh nên công danh sự nghiệp không cần lo lắng. Bạn đang có ý định tìm việc mới, thay đổi công việc hoặc muốn cạnh tranh vị trí cao thì hãy nắm chắc cơ hội, phần thắng sẽ cực kì cao. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong 7 giờ sáng ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Ấn nên phát triển rực rỡ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhất là những người đang làm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, báo chí sẽ gặt hái được thành công lớn, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của bạn nữa đấy. Chỉ cần bản mệnh tập trung và cố gắng hết sức thì sẽ đạt được những điều mà mình mong muốn bấy lâu.  Không những vậy mà mối quan hệ của bạn với mọi người cũng rất tốt, đi đâu bạn cũng được chào đón nhiệt tình. 

Tài lộc hanh thông, có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập tìm đến với bạn. Bạn hãy nhân cơ hội này để mở rộng đầu tư, thu về nhiều lợi nhuận nhé. Nhưng tuyệt đối không được làm ăn bất chính, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức thì mới bền vững được. Chỉ cần nhanh nhẹn một chút thì bạn sẽ xây dựng được nhiều mối làm ăn lâu dài và có lợi cho tương lai của mình.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng 16/9: Thần Tài, Quý nhân tề tựu đưa đường chỉ lối, 3 con giáp vận trình rộng mở, hỷ sự liên miên, vượng cả danh lẫn lộc, sẵn sàng mà hưởng - Ảnh 2
Sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong 7 giờ sáng ngày hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Ấn nên phát triển rực rỡ, có nhiều cơ hội thăng tiến. Nhất là những người đang làm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, y tế, báo chí sẽ gặt hái được thành công lớn, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của bạn nữa đấy. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang bước đi những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt gái được nhiều thành công. Con giáp này thông minh, nhẫn nại nên không có gì làm khó được. Có thể con giáp này sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn, mở ra nhiều cơ hội cho con đường thăng tiến trong tương lai. Vừa có trí tuệ lại kiên định nên những khó khăn sẽ tiếp thêm động lực và sức mạnh giúp tuổi Dậu phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn để thực hiện mục tiêu của mình.

Vận may tài lộc đến gần, chuyện kinh doanh làm ăn có lợi, các kế hoạch của bản mệnh sẽ diễn ra theo dự kiến mang về nguồn lợi nhuận lớn. Cơ hội phát tài ngay tầm tay, con giáp này cần nhanh chóng nắm giữ, nhất là những người kinh doanh hoặc có nghề tay trái thì khả năng thành công cao. Sự nghiệp thăng tiến nên tiền bạc cũng theo đó mà khởi sắc lên nhiều, chỉ cần chịu tiết kiệm thì cũng có một khoản phòng thân không hề nhỏ. 

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng 16/9: Thần Tài, Quý nhân tề tựu đưa đường chỉ lối, 3 con giáp vận trình rộng mở, hỷ sự liên miên, vượng cả danh lẫn lộc, sẵn sàng mà hưởng - Ảnh 3
Người tuổi Dậu đang bước đi những bước vững chắc trên con đường sự nghiệp, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt gái được nhiều thành công. Con giáp này thông minh, nhẫn nại nên không có gì làm khó được. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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