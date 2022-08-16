Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (20/7 âm lịch), vận khí lên rất cao, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp được chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 05:26

Thiên Tài nâng đỡ, 3 con giáp sau đây có cơ hội phát tài nhanh chóng trong những ngày tháng sắp tới.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý luôn nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực, vì thế họ sớm trưởng thành, có ý chí, quyết tâm tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (20/7 âm lịch), vận khí lên rất cao, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp được chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, kể từ lúc 0h ngày 20/7 âm lịch này, tuổi Tý như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc, viên mãn. 

Thời gian sắp tới, người tuổi Tý tràn đầy may mắn cho dù là người theo con đường sự nghiệp hay công danh đều nhận được khoản tiền dư dả. Với người làm công ăn lương, dù vướng phải chút ít khó khăn do Tỷ Kiên mang lại, song sau đó bạn tìm được hướng khắc phục và khẳng định được vị thế của bản thân. Thậm chí, những thành công bản mệnh gặt hái được lúc này còn khiến lãnh đạo vô cùng vui mừng và quyết định dành cho bạn một khoản thưởng nóng.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (20/7 âm lịch), vận khí lên rất cao, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp được chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (20/7 âm lịch), người tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn may mắn chưa từng có khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân.

Đường tài lộc của bản mệnh vô cùng tốt, cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời của Ngọ bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tuổi Tuất

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (20/7 âm lịch), vận khí lên rất cao, Phật Bà hiển linh: 3 con giáp được chiếu cố nồng hậu, đón vận giàu sang, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ lúc 0h đêm nay (20/7 âm lịch) trở đi, những người tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Nếu đang làm kinh doanh thì có thể gặp những đối tác uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn hoặc tìm được người cùng chí hướng phát triển. Người làm công ăn lương cũng có đường công danh rộng mở. Ngoài công việc chính, tuổi Mão có thể kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, cuộc sống ngày càng no đủ.

Người tuổi Tuất có một nửa cuối năm khá bình an khi không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn có thể dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt cuộc sống và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Càng về cuối năm, bạn sẽ càng nhận được nhiều những kết quả tích cực từ những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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