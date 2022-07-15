Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7), giờ thiêng đã đến: Quan Thế Âm hiển linh xua đuổi tà khí, Thần May Mắn chống lưng, 3 con giáp đổi đời đổi vận, tiền tài 'cất cánh', tình duyên ngọt ngào, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 06:56

Tử vi học có nói, đúng 0h ngày 16/7 (tức thứ Bảy tuần này), 3 con giáp sau đây sẽ đón nhận nhiều may mắn hơn người, cuộc sống tình duyên đều như ý muốn.

Tuổi Tuất

Vận may của tuổi Tuất cho biết, đúng 0h ngày 16/7 này, những người tuổi Tuất sẽ có đường tài lộc vô cùng nở rộ hơn bao giờ hết. Từ thời điểm này trở đi, tuổi Mùi có nhiều cơ hội thuận lợi mở ra, giúp cuộc sống của bản mệnh như bước sang trang mới vô cùng khả quan.

Với sự xuất hiện của cát tinh Vũ Khúc - 1 sao tốt chủ về tài lộc, tiền tài, tuổi Tuất có thể gặp may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền, thậm chí thu nhập tăng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, tuổi Tuất nên tận dụng những ưu thế này để kiếm tiền, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống sung túc, đủ đầy trong dịp cuối năm này.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7), giờ thiêng đã đến: Quan Thế Âm hiển linh xua đuổi tà khí, Thần May Mắn chống lưng, 3 con giáp đổi đời đổi vận, tiền tài 'cất cánh', tình duyên ngọt ngào, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bắt đầu từ thời điểm này trở đi sẽ là những ngày tháng may mắn trong chuyện tình duyên của những người tuổi Tuất. Theo đó, con giáp này sẽ tìm được ý trung nhân, là người bạn cực kì ưng ý. Chuyện tình cảm của Tuất và người ấy khá ổn, đó là mối nhân duyên trời sinh.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Thân là nhưng người giỏi ăn nói, đi một bước có quý nhân phù trợ, bạn bè yêu mến hết lòng. Trong công việc, chỉ cần làm tốt thì cấp trên sẽ không bao giờ phụ công lao của bạn.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7), giờ thiêng đã đến: Quan Thế Âm hiển linh xua đuổi tà khí, Thần May Mắn chống lưng, 3 con giáp đổi đời đổi vận, tiền tài 'cất cánh', tình duyên ngọt ngào, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang ngày thứ Bảy tuần này (16/7), nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ mà đường tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều bức phá. Người làm công ăn lương sẽ có thêm cơ hội, công việc hoặc nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, tài lộc như nước.

Ngoài ra, con giáp này còn gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ được ban phát tài lộc rủng rỉnh mà còn tự thân tìm ra những cơ hội kiếm tiền để duy trì tài khí. Đặc biệt, trong thời gian tới, sự nghiệp của Mùi cũng thẳng đường thăng tiến giàu có hơn người. Với những người con độc thân sẽ có con đường tình duyên nở rộ, còn người "là hoa đã có chủ" sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn bên bạn đời.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là người tài năng, hiểu biết, tự tin vào bản thân. Cũng bởi vì vậy nên họ là người cầu toàn. Họ luôn đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người cùng hợp tác làm ăn với mình.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (16/7), giờ thiêng đã đến: Quan Thế Âm hiển linh xua đuổi tà khí, Thần May Mắn chống lưng, 3 con giáp đổi đời đổi vận, tiền tài 'cất cánh', tình duyên ngọt ngào, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo giới tiên tri cho biết, đúng 0h đêm nay (16/7), Quan Thế Âm hiển linh và tuổi Tý là một trong 3 con giáp được chiếu mệnh. Con giáp này mở cửa đón lộc vào nhà, cuộc sống tràn đầy hy vọng. Người này làm ăn kinh doanh có thể phát tài. Cuộc sống của con giáp này tràn đầy niềm vui và những điều may mắn bất ngờ. 

Ngoài ra, nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con Chuột sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng nửa cuối năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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