Đồng hồ điểm đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền tài thoải mái tiêu, công danh sáng chói như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 17:15

Top 3 con giáp sau 0:00 giờ ngày mới 10/9 được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp hanh thông, tiền tài phồn vinh, lộc lá cực thịnh.

Tuổi Ngọ

Đồng hồ điểm đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền tài thoải mái tiêu, công danh sáng chói như trăng rằm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người cầm tinh con giáp này nhìn chung sẽ gặp được nhiều điều tốt lành vào đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9). Với sự giúp đỡ của quý nhân và được hồng vận soi chiếu, công việc, những khoản đầu tư... trước đó của họ có khả năng cao sẽ thành công hoặc ít nhất là trôi chảy, được đền đáp xứng đáng.

Nhờ đó, tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào những hạng mục khác như bất động sản, chứng khoán... Người làm công ăn lương cũng có đường công việc thông thoáng và yên ả hơn, có khả năng thu hút sự thăng tiến và tiền tài.

Tuổi Ngọ trong tử vi 12 con giáp là mệnh thẳng thắn, trung thực và hướng ngoại, thích cuộc sống không ngừng chuyển động, đổi mới. Bởi vậy, con giáp này nên cân nhắc thêm những công việc, sở thích liên quan tới nghệ thuật hay kinh doanh.

Tuổi Dậu

Đồng hồ điểm đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền tài thoải mái tiêu, công danh sáng chói như trăng rằm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp được quý nhân phù trợ từ đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9) đó là tuổi Dậu. Về bản mệnh của con giáp này trong tử vi cho thấy: Tuổi Dậu là những người có tính cách năng động, nhiệt tình. 

Trong cuộc sống, họ luôn tràn ngập tinh thần lạc quan, yêu đời. Thấy người khó khăn, họ không bao giờ làm ngơ mà luôn giúp đỡ tận tình. Bởi vậy mà những người xung quanh vô cùng yêu mến, tôn trọng những “chú gà”.

Cuộc đời của người tuổi Dậu nếu biết nỗ lực cố gắng và biết nắm bắt cơ hội nhất định sẽ đạt được những thành công to lớn. Theo tử vi sau 0 giờ ngày mới 6/9, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến rất tích cực. Nhờ được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm gì cũng thuận lợi.

Các dự án đầu tư, làm ăn kinh doanh sẽ phát triển nảy nở, giúp bạn mang về một khoản lợi nhuận kha khá. Vấn đề tiền bạc được cải thiện cũng giúp cho cuộc sống của người tuổi Dậu trở nên sung túc, đầy đủ hơn rất nhiều. Các bạn sẽ không phải lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền trong những ngày sắp tới.

Tuổi Dần

Đồng hồ điểm đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9), 3 con giáp hồng phúc tề thiên, được quý nhân phù trợ, công việc sự nghiệp phất lên cực thịnh, tiền tài thoải mái tiêu, công danh sáng chói như trăng rằm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ, tự lập, tự chủ rất cao. Những người tuổi Dần cũng là người chu toàn, làm việc gì tốt việc đó. Họ không bao giờ muốn dựa dẫm vào một ai khác, họ muốn mình có được những gì mình có từ chính đôi tay của mình.

Tuổi Dần mang lại cho người khác nhiều cơ hội tốt và vì vậy, họ cũng luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành từ đối phương. Sau đúng 0:00 giờ ngày mới (10/9) có nhiều vận khí tốt đối với tuổi Dần, công việc thuận lợi, suôn sẻ, có khả năng thăng tiến và được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên.

Quý nhân phù trợ giúp tuổi Dần kiếm được nhiều hợp đồng lớn cũng như tiền tài. Vì vậy, đối với việc kinh doanh, tuổi Dần phải cố gắng hết sức, làm việc nhanh nhạy để nắm bắt cơ hội nhé. Đây là dịp tốt để bạn giàu lên đó. 

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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