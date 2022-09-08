Trúng số 2 lần vào đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), song hỷ lâm môn, chuyện vui nhân đôi, bà con hàng xóm kéo về nhận họ hàng, anh chị em ganh tỵ đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 16:06

3 con giáp có vận số may mắn sau có khả năng trúng số độc đắc vào ngày mai, những khó khăn đều được giải quyết xong, chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp, cuộc sống bừng ánh nắng.

Tuổi Ngọ 

Bước vào giai đoạn này, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới. Đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), con giáp này sẽ gặt hái được những thành công đáng mong chờ, nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó.

Trúng số 2 lần vào đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), song hỷ lâm môn, chuyện vui nhân đôi, bà con hàng xóm kéo về nhận họ hàng, anh chị em ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm đầu tư kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh cũng có thể tiến hành ngay. Đừng chần chừ kẻo lỡ mất thời cơ làm giàu trong tầm tay.

Người tuổi Ngọ vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ, vì vậy từ ngày mai nếu tuổi Ngọ tập trung nỗ lực, phát huy hết sức mạnh đang có thì việc họ được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay.

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), tài lộc tuổi Ngọ sẽ dồi dào, thu nhập rủng rỉnh, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, mọi việc đều dễ dàng, suôn sẻ. 

Tuổi Hợi

Năm 2022, vận thế của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Trúng số 2 lần vào đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), song hỷ lâm môn, chuyện vui nhân đôi, bà con hàng xóm kéo về nhận họ hàng, anh chị em ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sức khỏe trong năm nay của người tuổi Hợi cũng ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Với vận khí hưng phá trong chiều mai (9/9), người tuổi Hợi cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách vừa kiên nghị nhưng lại rất khiêm tốn. Con giáp này tuy phải trải qua nhiều vấp váp trong cuộc đời nhưng cũng vì thế mà tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Trúng số 2 lần vào đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), song hỷ lâm môn, chuyện vui nhân đôi, bà con hàng xóm kéo về nhận họ hàng, anh chị em ganh tỵ đỏ mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ 30 chiều mai (9/9), do được Tài tinh soi chiếu, nên tài vận của người tuổi Dậu vô cùng vượng phát, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này.

Vừa kiếm được tiền lại cân đối nguồn chi quỹ, người tuổi Dậu không còn phải chịu bất cứ áp lực nào về tiền bạc trong thời gian tới.

Điềm báo tử vi cho thấy, bản mệnh sẽ có một ngày mới thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ.

Đặc biệt nhờ có quý nhân giúp đỡ, có lộc trời ban nên trong ngày mai (9/9) này tuổi Dần sẽ trúng được vé số, một bước rũ bỏ cuộc sống nghèo khó. Giờ đây tuổi Dần sẽ có trong tay tiền tỷ, tha hồ sống cuộc đời sung sướng, an nhàn.

 

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Hôm nay không trúng số đời không nể, 3 con giáp trúng số 2 lần nào chiều nay (8/9)

Hôm nay không trúng số đời không nể, 3 con giáp trúng số 2 lần nào chiều nay (8/9)

Lộc tài phủ đầy, may mắn bao quanh, 3 con giáp sau được dự đoán trúng số 2 lần vào ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp may mắn trúng số

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng