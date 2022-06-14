Đồng hồ điểm 7h ngày thứ Bảy (18/6) - Nhận sự hậu thuẫn của Thần Tài, top 3 con giáp tài vận tăng tiến đáng kể, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, tiền bạc dồi dào, đời sang trang mới

Người tuổi Ngựa cũng là một trong số những con giáp may mắn cuối năm 2022. Bước sang năm mới 2023, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm cuối tuần này - 18/6, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ biết nhìn xa trông rộng. Con giáp này có sự tự tin và bản lĩnh giúp chuyển bại thành thắng và đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc.

Ảnh minh họa

Tử vi đưa ra dự báo, trong ngày cuối tuần này (18/6), con giáp này gặp điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Tuổi Ngọ có thể cân nhắc trong việc đầu tư sinh lời hoặc mở rộng kinh doanh. Đây có thể coi là khoảng thời gian vàng ngọc để tuổi Ngọ thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, con giáp này không nên ỷ lại vào những may mắn đang có mà phải tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tuổi Mùi

Cuối tuần này, tuổi Mùi đón vận quý nhân khá vượng, vận trình nhờ vậy cũng có nhiều khởi sắc đáng mừng. Công việc ở thời điểm hiện tại không có gì phải lo lắng, làm đâu xong đó.

Tranh thủ lợi thế đang có, bản mệnh hãy thể hiện năng lực của mình với đồng nghiệp, cấp trên để tranh thủ giành lợi thế về mình.

Đặc biệt, những chú Dê còn có sự hậu thuẫn của Thần Tài, tài vận tăng tiến đáng kể. Nhất là trong thứ 7 ngày 18/6, các mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết hợp đồng, đón tài lộc dồi dào về túi.

Bạn không phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được thành tích tốt, tăng tiến tài lộc, quan trọng là phải mạnh dạn tiến lên, đừng quá do dự kẻo tuột mất cơ may.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm