Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 23/9: TOP 3 con giáp vận trình 'xuôi chèo mát mái', công danh như cá gặp nước, thuận lợi đủ đường, may mắn bám gót, tình - tiền thăng hoa

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 23/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông và trôi chảy. Sự xuất hiện của Tam Hội giúp người tuổi này nhận ra được giá trị của sự kết nối, đoàn kết và sức mạnh của tập thể.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thìn có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 23/9 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra hanh thông và trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi ngày hôm nay Thứ Sáu 23/09/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Thân có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Thân đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Thân sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác giới trong ngày hôm nay. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể cho đôi bên cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Rất có thể đó là người bạn chờ đợi suốt bấy lâu nay đấy.

Tuổi Thân có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay dễ dàng hơn trước. Dự đoán người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái” trong công việc nhờ gặp Ngũ Hành tương sinh trong ngày thứ Sáu. Bên cạnh đó, sự chủ động và năng nổ mang đến cho bản mệnh có được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Tỵ nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Tỵ nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thú vị và vui vẻ. Các cặp đôi yêu nhau dễ dàng hóa giải những mâu thuẫn tồn đọng bấy lâu nhờ sự nâng đỡ nhiệt tình của Tam Hợp.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo