Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 26/11: TOP 3 con giáp vét hết vận may thiên hạ, đổi đời lên hương, tình - tiền đỏ thắm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 00:25

Đúng 12h02p trưa nay 26/11, 3 con giáp này vét hết vận may thiên hạ, đổi đời lên hương, tình tiền đỏ thắm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tị, vận trình chính thức nở hoa.

Tuổi Dần

Tam Hội nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Dần trong hôm nay có phần khởi sắc hơn. Công việc thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Những bước tiến tuy chậm mà chắc là điều mà những chú Hổ đã lên kế hoạch trước cho mình.

Ngày này các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất tốt đẹp. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào, con giáp này cũng gặp nhiều may mắn nên dễ dàng lấy được tiền của thiên hạ.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm thêm phần hanh thông, các cặp đôi có thể chọn ngày này để ra mắt gia đình. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý từ người mà bạn yêu mến.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 26/11: TOP 3 con giáp vét hết vận may thiên hạ, đổi đời lên hương, tình - tiền đỏ thắm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 1
Tam Hội nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Dần trong hôm nay có phần khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cát tinh như đang chắp thêm đôi cánh để tuổi Sửu có cơ hội thăng hoa trong công việc của mình ngày hôm nay. Có một số người nhận được kết quả làm việc, học tập xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực.

Sau chuỗi ngày hối hả, bận rộn thì đây là lúc tuổi Sửu có cơ hội tận hưởng những phút thư giãn bên gia đình, người yêu thương với sự hỗ trợ của tam hội. Đó cũng là cơ hội để con giáp này gắn kết gần gũi hơn với những người mình trân trọng, thế nên đừng hời hợt, hay vì mệt mỏi mà thiếu quan tâm đến họ.

Một ngày đầy ngọt ngào cho đời sống tình cảm của của con giáp tuổi Sửu kể cả độc thân lẫn có đôi lứa khi Tam Hợp che chở. Dường như bạn sẽ gặp nhân vật đặc biệt nào đó, người khiến bạn không thể rời mắt, từ đó có những phút giây thật ý nghĩa và giá trị bên nhau đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 26/11: TOP 3 con giáp vét hết vận may thiên hạ, đổi đời lên hương, tình - tiền đỏ thắm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 2
Cát tinh như đang chắp thêm đôi cánh để tuổi Sửu có cơ hội thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này giải quyết những vấn đề khó khăn về tiền bạc, con giáp này có quyết tâm trong việc thực hiện chi tiêu hằng tháng và để dành tiền tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai tươi sáng hơn.

Cục diện tam hợp cho thấy tuổi Ngọ có được phút giây hạnh phúc với một nửa của mình, hai người tâm đầu ý hợp. Thậm chí người thân, bạn bè, đồng nghiệp... cũng rất vui và tìm cách vun vén tình cảm này cho hai người. Hãy trân trọng những gì mình đang có.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa nay 26/11: TOP 3 con giáp vét hết vận may thiên hạ, đổi đời lên hương, tình - tiền đỏ thắm, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 3
Hôm nay, ngũ hành tương sinh hỗ trợ con giáp này giải quyết những vấn đề khó khăn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Ngũ hành xung khắc, cuối ngày mai (26/11), 3 con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tài chính có phần bất ổn

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