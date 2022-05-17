Đồng hồ điểm 12h ngày mai 18/5: Top con giáp này cẩn thận kể tiểu nhân hãm hại, họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi bám lấy bản mệnh, làm việc gì cũng trắc trở

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 16:22

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 18/5, những con giáp này phải cẩn thận đủ điều kẻo kẻ tiểu nhân sau lưng, bản mệnh không mấy may mắn mà gian nan trắc trở.

Tuổi Tý

Theo dõi tử vi ngày mai 18/5 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý không được khả quan. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần. Bạn thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả. 

Chưa kể Thiên Quan chiếu mệnh, điềm báo tiểu nhân luôn rình rập hòng chiếm đoạt mọi công sức mà bạn gây dựng từ bấy lâu nay. Hãy hành xử một cách cẩn trọng, chớ để lộ bất cứ sơ hở nào. Bản mệnh phải đối diện với nguy cơ bị tung tin đồn thất thiệt gây mất uy tín, danh dự.

Chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển hơn trước. Các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau khi vượt qua những sóng gió này.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Việc kiếm tiền chỉ ở mức trung bình nên rất cần những phương án kiếm tiền dự phòng tiếp theo.

Cẩn trọng: Áp lực tài chính vô tình khiến con giáp này mất tập trung, uể oải.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 18/5: Top con giáp này cẩn thận kể tiểu nhân hãm hại, họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi bám lấy bản mệnh, làm việc gì cũng trắc trở - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Tý không được khả quan. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời nhắc nhở bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh để bản thân vướng vào cái bẫy khiến tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Tốt nhất là người tuổi Tỵ nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng để lộ sơ hở rồi khiến cho những kẻ xấu bụng có ý định chiếm đoạt tài sản mà bạn phải vất vả mới có được. Kể cả là với người thân hay bạn bè, bản mệnh cũng chớ nên vội tin ngay, bạn có thể vừa mất cả tiền bạc, vừa mất cả tình cảm nữa đó.

Đào hoa khoe sắc, tình cảm của bản mệnh sẽ bước sang những trang mới trong ngày hôm nay. Cả hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian tới rồi đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này nên để tâm hơn tới việc quản lý tài chính vì có hoạ hao tài trong vận trình tài chính.

Cẩn trọng: Chú ý trong việc di chuyển và tham gia giao thông.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 18/5: Top con giáp này cẩn thận kể tiểu nhân hãm hại, họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi bám lấy bản mệnh, làm việc gì cũng trắc trở - Ảnh 2
Sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời nhắc nhở bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh để bản thân vướng vào cái bẫy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ ngày mai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất đồng quan điểm là nguyên nhân chính khiến cho đôi bên không ngừng mâu thuẫn, tranh cãi liên miên.

Chưa kể Tỷ Kiên còn xuất hiện kéo theo không ít rắc rối thị phi khiến bạn chẳng thể thoát ra được. Thay vì để bản thân rơi vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở, bản mệnh nên tập trung toàn tâm toàn lực vào hoàn thiện công việc thì hơn.

Trong chuyện tình cảm, may mắn là bên cạnh bạn luôn có người ủng hộ bạn hết mình, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy lắng nghe lời khuyên của người ấy, chắc hẳn bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và khách quan hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc biến động rõ rệt. Bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước mánh khoé của kẻ tiểu nhân để phòng tránh những thất thoát tài chính không đáng.

Cẩn trọng: Lưu tâm tới các vấn đề về đường hô hấp do sự ảnh hưởng của ngũ hành kim vượng khiến thời tiết có những thay đổi thất thường.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 18/5: Top con giáp này cẩn thận kể tiểu nhân hãm hại, họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi bám lấy bản mệnh, làm việc gì cũng trắc trở - Ảnh 3
Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ ngày mai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chuiee

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 16/5: Hung cát đan xen, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, đường tình trắc trở

Tử vi cuối ngày hôm nay 16/5, những con giáp này không mấy may mắn, sự nghiệp xuống dốc, tình duyên không có bước tiến triển.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 46 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 46 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 16 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 16 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 34 phút trước
Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN