Đồng hồ điểm 12h ngày mai 18/5: Top con giáp này cẩn thận kể tiểu nhân hãm hại, họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi bám lấy bản mệnh, làm việc gì cũng trắc trở

Theo dõi tử vi ngày mai 18/5 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý không được khả quan. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần. Bạn thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả.

Chuyện tình cảm của con giáp này đang có dấu hiệu tiến triển hơn trước. Các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau khi vượt qua những sóng gió này.

Chưa kể Thiên Quan chiếu mệnh, điềm báo tiểu nhân luôn rình rập hòng chiếm đoạt mọi công sức mà bạn gây dựng từ bấy lâu nay. Hãy hành xử một cách cẩn trọng, chớ để lộ bất cứ sơ hở nào. Bản mệnh phải đối diện với nguy cơ bị tung tin đồn thất thiệt gây mất uy tín, danh dự.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Việc kiếm tiền chỉ ở mức trung bình nên rất cần những phương án kiếm tiền dự phòng tiếp theo.

Cẩn trọng: Áp lực tài chính vô tình khiến con giáp này mất tập trung, uể oải.

Vận trình của người tuổi Tý không được khả quan. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời nhắc nhở bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh để bản thân vướng vào cái bẫy khiến tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

Tốt nhất là người tuổi Tỵ nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng để lộ sơ hở rồi khiến cho những kẻ xấu bụng có ý định chiếm đoạt tài sản mà bạn phải vất vả mới có được. Kể cả là với người thân hay bạn bè, bản mệnh cũng chớ nên vội tin ngay, bạn có thể vừa mất cả tiền bạc, vừa mất cả tình cảm nữa đó.

Đào hoa khoe sắc, tình cảm của bản mệnh sẽ bước sang những trang mới trong ngày hôm nay. Cả hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian tới rồi đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Con giáp này nên để tâm hơn tới việc quản lý tài chính vì có hoạ hao tài trong vận trình tài chính.

Cẩn trọng: Chú ý trong việc di chuyển và tham gia giao thông.

Sự xuất hiện của Kiếp Tài chính là lời nhắc nhở bản mệnh cần phải hết sức thận trọng, tránh để bản thân vướng vào cái bẫy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ ngày mai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bất đồng quan điểm là nguyên nhân chính khiến cho đôi bên không ngừng mâu thuẫn, tranh cãi liên miên.

Chưa kể Tỷ Kiên còn xuất hiện kéo theo không ít rắc rối thị phi khiến bạn chẳng thể thoát ra được. Thay vì để bản thân rơi vào cuộc chiến chia bè kết phái chốn công sở, bản mệnh nên tập trung toàn tâm toàn lực vào hoàn thiện công việc thì hơn.

Trong chuyện tình cảm, may mắn là bên cạnh bạn luôn có người ủng hộ bạn hết mình, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy lắng nghe lời khuyên của người ấy, chắc hẳn bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và khách quan hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc biến động rõ rệt. Bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước mánh khoé của kẻ tiểu nhân để phòng tránh những thất thoát tài chính không đáng.

Cẩn trọng: Lưu tâm tới các vấn đề về đường hô hấp do sự ảnh hưởng của ngũ hành kim vượng khiến thời tiết có những thay đổi thất thường.

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Ngọ ngày mai trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

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