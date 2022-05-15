Đồng hồ điểm 12h hôm nay 15/5: Những con giáp này hứng trọn phúc khí thiên hạ, đại cát đại lợi, tiền - tình thăng hoa, cực kỳ sung túc, viên mãn

Tử vi hàng ngày dự báo mệnh có Thiên Ấn nên Tị có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm quản lý, cấp cao. Trọng trách của bạn khá lớn nên ngày nào trong tuần cũng là ngày vất vả, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ nhé.

Tị làm ăn kiếm tiền cũng khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bạn mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành. Bên cạnh thu nhập chính thì bản mệnh còn có được một khoản rủng rỉnh từ nghề tay trái.

Vận tình cảm nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đạo được yên ấm, bạn không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới.

Con giáp này cần cân đối thời gian và dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình của mình. Đừng mải mê quá mức với công việc, đến khi quay lại thì thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng.

Tử vi hàng ngày dự báo mệnh có Thiên Ấn nên Tị có tiếng nói trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ gặp Chính Ấn nên những bạn sắp thi cử, đang làm chức lớn sẽ may mắn hơn người khác. Bạn là con người nhân từ, hiền hậu nhưng muốn thành công lớn cần phải có thêm ý chí.

Nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên Ngọ rất tỉnh táo trong các mối quan hệ, không ai có thể qua mặt được bạn. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tăng cường các mối quan hệ làm ăn, bạn bè để đôi bên cùng có lợi.

Về điều kiện tài chính, một số tin vui đang đến với bạn như trả nợ, mua xe mới hoặc làm nhà…Chắc chắn nó sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ và hào hứng với những thành quả nhận được trong ngày mới này.

Người độc thân mãi mà chưa tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Tuy vậy, bản mệnh cũng không cần quá nóng vội mà dẫn tới những quyết định sai lầm. Với người độc thân thì ngày chủ nhật này có thể là thời điểm để bạn gác lại quá khứ sau lưng, sống với hiện tại và đón nhận tình cảm mới đến với mình. Những vết thương sẽ chẳng thể nào lành lặn nếu bạn liên tục đào xới lại, những gì đã qua không thể trở lại được, đừng cố níu kéo những thứ đã chẳng thể thuộc về mình.

Về điều kiện tài chính, một số tin vui đang đến với bạn như trả nợ, mua xe mới hoặc làm nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Tam Hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân. Tài lộc: Tiền bạc của con giáp này “rủng rỉnh” nên có thể thoải mái và không quá lo lắng nhiều về vấn đề này.

Đường tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý, tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị.

Ngày này đường tình duyên của những chú Khỉ đang cực kỳ hanh thông, rộng mở. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Với những bạn đã có đôi thì ngày chủ nhật này là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm.

Thực Thần ghé thăm còn mang tới những cơ hội làm ăn khá lớn cho con giáp này. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ có 1 ngày chủ nhật bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt. Được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Thân có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi này càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc.

Được Tam Hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo