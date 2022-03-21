Đồng hồ điểm 0h ngày 22/3, top con giáp đắc tài đắc lộc, phất lên ngoạn mục, tình tiền viên mãn

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/3 những con giáp này bước chân vào đại vận, có thể làm 1 thu 10, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn ngày 22/3, người tuổi Sửu có rất nhiều cơ hội gặt hái được thành tích đáng ngưỡng mộ, trên nhiều phương diện của cuộc sống.





Sự nghiệp hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Thời điểm này, bạn phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình, được tập thể ủng hộ, đạt thành tích đáng nể.Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường.Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan, thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời.Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp Á Đông cho thấy năm 2022 có Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận.

Ảnh minh họa

Bước sang ngày 22/3, bản mệnh sinh vào năm Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian tới, quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ Kỷ Tỵ, sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần bước đến là gặp. Bên cạnh đó, Kỷ Tỵ phải nhớ nên mở rộng mối quan hệ ra ngoài nhiều hơn, cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi đáng mong chờ.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, tốt bụng, không có nhiều tham vọng nhưng lại có được nguồn tài phú, thu nhập dồi dào. Trong khoảng thời gian từ ngày 22/3 con giáp này bước chân vào đại vận, có thể làm 1 thu 10, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Trong thời gian này, bản mệnh cũng tích lũy được khối tài sản lớn, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai có cuộc sống sung túc, hưởng phúc bên gia đình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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