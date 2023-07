Đồng hồ điểm 0h hôm nay, thứ 2 ngày 12/7, 3 con giáp được Thần Tài giao đứt kho vàng, bùng bổ tài lộc, tài chính cực vượng, ra đường giẫm trúng hố vàng hố bạc

Đúng 0h ngày 12/7 là thời điểm vô cùng thuận lợi với những người tuổi Mão khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ con giáp trong cả công việc cũng như cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong thời gian này, những người tuổi Tuất sẽ tiếp nối vận may của bản mệnh, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Họ không sợ vất vả mà luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách to lớn và vẫn luôn chờ có cơ hội để bứt phá.

Xem tử vi 12 con giáp, đúng 0h ngày 12/7, người tuổi Tuất sẽ đón nhận những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ, nếu biết chớp lấy thời cơ này thì việc đổi đời là không khó.