Độ ăn nên làm ra của 12 con giáp trong ngày 20/04/2022, nhân nào sẽ “soán ngôi” chủ tử bảng vàng may mắn

Tâm linh - Tử vi 20/04/2022 10:29

Tham khảo bài viết dưới đây xem vận trình công việc của 12 con giáp trong ngày 20/04/2022 nhé!

Độ ăn nên làm ra của 12 con giáp trong ngày 20/04/2022, nhân nào sẽ “soán ngôi” chủ tử bảng vàng may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi sự nghiệp tuổi Tý

Tử vi ngày 20/4/2022 của 12 con giáp cho biết tuổi Tý có Tỷ Kiên chiếu mệnh, tử vi cảnh báo con giáp này cẩn thận với cấp dưới, nhân viên, đối tác làm ăn. Có điềm phản bội, ăn cắp tài liệu, đặt điều nói xấu vì ghen ghét nhau. Bạn càng ăn nên làm ra càng có đứa nóng mắt.

Cuộc sống là vậy, con người có lắm lúc hay đố kị, tức tối chỉ vì thấy người ta hơn mình. Khuyên Tý hãy mặc kệ những người đó, họ không nuôi bạn ngày nào nên bạn không có nhiệm vụ phải làm vừa lòng họ.

Tử vi sự nghiệp tuổi Sửu

Ngày mới của tuổi Sửu kém may mắn đường công việc vì Thiên Quan lâm vận. Đi làm ăn ở đâu cũng không có người giúp đỡ, tự lực cánh sinh gánh hết việc. Người bán hàng thì hay gặp khách hàng khó tính khó chiều.

Đừng quá dựa dẫm hay ỷ lại vào những sự giúp sức từ người khác mà quên mất rằng, mình vẫn phải tự cứu lấy bản thân. Nương tựa vào mình chính là đúng đắn nhất, đến khi có chuyện chẳng ai trách được Sửu.

Tử vi sự nghiệp tuổi Dần

Tử vi ngày mới thấy tuổi Dần hôm nay có Thương Quan chiếu vận nên những bạn đang làm ăn hợp tác với anh em họ hàng dễ gặp khúc mắc, cạnh tranh. Khi đi làm bạn cần mềm mỏng và bớt nóng thì công việc mới suôn sẻ được.

Đời dài và rộng, nông sâu khó tránh. Lòng người càng chẳng có thước nào mà đo. Chi bằng cứ giả vờ sống thảo mai một chút để đỡ rước họa vào thân còn hơn.

Tử vi sự nghiệp tuổi Mão

Thứ 4 này công việc của Mão gặp Thực Thần nên có tiếng nói ở cơ quan. Ngày này dễ mà được cấp trên khen ngợi, đề xuất tăng lương, tăng thưởng được chấp thuận. Có ý kiến gì thắc mắc thì nên nói thẳng với cấp trên, biết đâu họ sẽ cân nhắc.

Bạn sống và làm việc rất mạnh mẽ, thanh liêm chính trực nhưng cũng vì thế mà công việc có đôi lúc hơi bị gò bó. Thi thoảng cứ tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ Mão sẽ thấy mọi người đang mỉm cười vì mình.

Tử vi sự nghiệp tuổi Thìn

Tử vi hôm nay 20/4/2022 về công việc của tuổi Thìn lâm Chính Quan nên rất may mắn, nhiều bạn xin việc thành công, người đi làm thì có khả năng được tăng lương, đề bạt. Bạn cảm thấy mệt mỏi nhưng vì cơm áo gạo tiền nên không ngừng cố gắng cho mọi người thấy.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, hôm nay là ngày mà bạn thấy ánh sáng. Bạn thấy đấy, trên đời này chẳng ai may mắn hoàn toàn cả, có thể hôm nay hơi đen đủi nhưng biết đâu ngày mai lại có cơ hội mới mở ra.

Tử vi sự nghiệp tuổi Tị

Đường sự nghiệp gặp Chính Tài nên dễ có trộm cắp, gian dối trong chuyện làm ăn, tài liệu, ý tưởng. Bạn nên kiên định dứt khoát hơn trong việc thỏa thuận với đối tác, đồng nghiệp, tránh mắc sai lầm đáng tiếc.

Đề phòng bị cướp công thì nên cất giữ ý tưởng, tài liệu cẩn thận kẻo kẻ gian rình mò. Chỗ làm không phải là nơi để tìm bạn thân nên đừng tin tưởng ai hoàn toàn dù người đó có tốt đến đâu đi chăng nữa.

Tử vi sự nghiệp tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay 20/4/2022 thấy có Thiên Tài chiếu mệnh vì thế nên tuổi Ngọ có chí tiến thủ nhưng khó hòa nhập ở chỗ làm. Dễ bị đồng nghiệp ghen ghét chẳng vì lý do gì cả. Là con giáp tài giỏi nhưng đôi khi bạn cần sống cởi mở, vui vẻ, người ghét bạn sẽ tự khắc thấy xấu hổ.

Sống mà không có người ghét thì quá tầm thường, đừng lo lắng quá. Đời người ngắn ngủi, đi tìm người yêu thương mình đi, sẽ tốt hơn việc quan tâm tại sao người ta ghét mình.

Tử vi sự nghiệp tuổi Mùi

Tuổi Mùi chịu ảnh hưởng từ Thiên Quan nên có phần chật vật trong công việc hơn người khác. Bạn đang nỗ lực hết mình và muốn thăng tiến nhanh hơn nữa cho tương lai sắp tới nhưng chưa có hy vọng. Đừng quá nóng vội, chậm mà chắc Mùi nhé.

Mùi không nên chọn ngày hôm nay để khai trương, hay xuất hành, xin việc vì dễ có bất trắc. Cầu mong cho những bạn đi làm xa luôn được thuận lợi, đánh đâu thắng đó.

Tử vi sự nghiệp tuổi Thân

Hôm nay tuổi Thân lâm Chính Ấn, nay có lẽ không phải là ngày may mắn của bạn, tốt nhất nên nhìn rõ vị trí của mình và bình tĩnh hơn trong công việc thì mới hạn chế phạm phải sai lầm. Xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều kẻ xấu chỉ chực chờ thời cơ bạn lơ là để cắn trộm.

Bạn mạnh mẽ và có khả năng nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Nếu không chắc chắn khi đưa ra quyết định, bạn có thể tham khảo ý kiến từ những người mà mình tin tưởng.

Tử vi sự nghiệp tuổi Dậu

Ngày mới của tuổi Dậu có Thiên Ấn nên công việc khó mà hoàn hảo. Bản mệnh có cơ hội để khẳng định năng lực cá nhân của mình nhưng hay bị tiểu nhân cản trở. Vì vậy nên cấp trên khó mà nhìn thấy được năng lực thực thụ của bạn.

Được cái dù phải tăng ca hay làm khuya bạn đều không than vãn nửa lời dù trong lòng không mấy vui vẻ, đây chính là đức tính tốt được sếp đánh giá cao.

Tử vi sự nghiệp tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày dự báo đường sự nghiệp của Tuất có Chính Quan nên công danh xán lạn, thi cử may mắn. Bạn nào đang kinh doanh thì tìm được những mối hàng tốt, lại có thêm nguồn vốn tài trợ từ người thân nên không lo lắng gì nhiều.

Hãy cẩn thận nếu như hôm nay đi làm cứ có những suy nghĩ tiêu cực vây quanh bởi nó sẽ gây ra tai họa không chỉ cho hiện tại mà còn cả trong tương lai, đừng để sự may mắn của bạn bị cản trở.

Tử vi sự nghiệp tuổi Hợi

Thứ 4 của tuổi Hợi mặt công việc lâm Kiếp Tài. Làm đến đâu phải chắc đến đấy, luôn kiểm tra lại công việc để giảm thiểu nguy cơ rủi ro xuống mức thấp nhất. Đừng để một phút lơ là mà người khác cướp mất vị trí đang có khiến bạn sẽ phải hối hận sau này.

Người kinh doanh buôn bán cẩn thận trong vấn đề nhập hàng, giao hàng cho khách, coi chừng có tiểu nhân ghen ăn tức ở cố tình đặt bẫy hãm hại bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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