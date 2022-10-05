Định mệnh dẫn lối vào ngày rằm tháng 9 âm lịch, hào vận tỏa sáng như trăng rằm, tinh tú rót đầy tiền vào túi, may mắn cuồn cuộn như gió thu, phúc khí lan tỏa

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 02:33

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn, nhiều tài lộc vào ngày rằm tháng 9 âm lịch nhé!

Định mệnh dẫn lối vào ngày rằm tháng 9 âm lịch, hào vận tỏa sáng như trăng rằm, tinh tú rót đầy tiền vào túi, may mắn cuồn cuộn như gió thu, phúc khí lan tỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất tinh anh, thông minh và hoạt bát. Nếu bạn muốn có ai đó vui nhộn quanh mình thì hãy tìm một người tuổi Thân. Họ cũng được biết đến với tư tưởng sống lạc quan, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Trong công việc, con giáp này tận tâm tận lực, giàu nghị lực vươn lên. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách để xoay chuyển tình thế chứ không dễ dì đầu hàng.

Ngày rằm tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, phúc khí tràn đầy, chuyện vui nối tiếp nhau gõ cửa. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này làm ăn phất lên trông thấy. Hàng hóa được họ nhập về thường sẽ bán hết trong thời gian ngắn.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên tạo điều kiện để phát huy khả năng. Nhờ đạt thành tích cao nên người tuổi Thân nhận khoản thưởng lớn, thu nhập dư dả. Người tuổi này cần nắm bắt thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệp để vươn xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vui vẻ, năng động trong công việc. Họ cũng là người tự lập, luôn biết dựa vào sự nỗ lực và tích lũy của bản thân chứ không chỉ gặp nhiều may mắn. Con giáp này là người nhân hậu, vị tha, bao dung, có thể tha thứ cho lỗi lầm của người khác đối với mình. Cũng vì là người sống nhân nghĩa nên người tuổi Thân thường gặp điều lành, hậu vận hưởng đủ phúc lộc.

Ngày rằm tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Hợi có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào. Họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, tài lộc dồi dào hơn thấy rõ. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng. Họ cần tin tưởng hơn vào bản thân khi nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Người làm kinh doanh cũng cần chú trọng đến việc giao tiếp với khách hàng. Đây cũng chính là cách để họ đẩy mạnh doanh số, đạt được mục tiêu mình muốn. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thể được cấp trên tạo điều kiện đi học tập để nâng cao năng lực, nghiệp vụ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là con giáp thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ mạnh mẽ và cứng cỏi trước những khó khăn, trở ngại. Con giáp này không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên chứ không vì thấy khó khăn mà nản lòng. Người tuổi này dốc lòng theo đuổi đam mê rồi sẽ được hưởng trái ngọt. Dù thời gian đầu, họ gặp không ít khó khăn, va vấp.

Ngày rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong công việc. Họ không ngừng nỗ lực và đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, khen thưởng.

Trong khi đó, người chưa có công việc sẽ tìm được việc làm phù hợp hơn với bản thân. Con giáp tuổi này không ngừng học hỏi, tích lũy, có nhiều kinh nghiệm để hoàn thành những dự án công việc khó khăn, hứa hẹn thu về nhiều thành quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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