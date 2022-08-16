Điều gì sẽ xảy ra với các con giáp trong 4 tháng cuối của năm 2022?

Mùi bản tính ôn hòa, chăm chỉ hơn người. Trong công việc, con giáp này là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì Mùi có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa khiến ai cũng phải ghen tị.

Vận thế của Mùi thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. 5 tháng cuối năm 2022 tới, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trời sinh đa phần là những người có 2 thái cực trong tính cách, một bên là sự nồng nhiệt, cháy bỏng, yêu hết mình và sẵn sàng hy sinh tất cả, một bên là sự lạnh lùng, bình tĩnh đến tàn nhẫn.

Tùy từng đối tượng và giai đoạn mà những mặt tính cách nói trên của họ sẽ lộ ra. Nhưng nói chung, tuổi Tỵ là những người có nội tâm sâu sắc, suy nghĩ phức tạp và có thể giữ bình tĩnh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, từ cuối tháng 7 trở đi, những điều xui xẻo trong cuộc sống của họ sẽ dần biến mất.

Từ đầu tháng 9 cho đến tháng 11 sẽ là thời điểm vô cùng tốt lành, mà trong đó những kế hoạch của họ sẽ được hiện thực hóa một cách êm xuôi, trót lọt. Cùng với sự nỗ lực và kiên trì của mình, tuổi Tỵ có thể đạt được những thành công chói lọi, tăng nguồn tiền thu về và có một cái Tết sung túc.

Tuổi Thân

Tử vi trong 5 tháng cuối năm 2022 này, vận số người tuổi Thân như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Đặc biệt, càng thời gian giáp tết Quý Mão thì tuổi Thân sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Thân vốn là những người không quá tham vọng, nhưng cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.

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