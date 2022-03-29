Điểm danh 3 con giáp ngồi im vẫn có tiền, số đỏ lót đường, có cơ hội "trúng mánh" đổi đời trong 2 ngày tới (30/3 - 31/3)

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 09:10

Cùng xem những con giáp nào sẽ có vận trình đỏ rực rỡ, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời trong thời gian sắp tới nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong 2 ngày tới, Thiên Tài mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Sau một khoảng thời gian dài bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh. Nhờ vận may trợ mệnh, sự nghiệp của những chú Trâu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách suôn sẻ.

Điểm danh 3 con giáp ngồi im vẫn có tiền, số đỏ lót đường, có cơ hội 'trúng mánh' đổi đời trong 2 ngày tới (30/3 - 31/3) - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong 2 ngày tới diễn ra suôn sẻ. Nhờ có quý nhân soi chiếu mà bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết tốt các khó khăn tồn đọng trước đó. Thêm nữa, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trở thành người được ưu tiên tín nhiệm hàng đầu trong mắt cấp trên. Vận trình tài lộc 2 ngày tới có điểm sáng, cả thu nhập chính lẫn phụ đều có khả năng tăng cao đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dễ dàng.

Điểm danh 3 con giáp ngồi im vẫn có tiền, số đỏ lót đường, có cơ hội 'trúng mánh' đổi đời trong 2 ngày tới (30/3 - 31/3) - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán rằng 2 ngày tới vận trình của Tuổi Tỵ ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao. Đây là khoảng thời gian tốt để Tuổi Tỵ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. 

Điểm danh 3 con giáp ngồi im vẫn có tiền, số đỏ lót đường, có cơ hội 'trúng mánh' đổi đời trong 2 ngày tới (30/3 - 31/3) - Ảnh 3

 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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