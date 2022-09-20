Điềm báo 5 ngày tới (21/9-25/9) 3 con giáp cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, dựng chuyện thêm bớt khiến người khác hiểu lầm, phá hoại sự nghiệp, kéo tài lộc đi xuống

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:50

Tử vi 3 con giáp xui xẻo 5 ngày tới, tài lộc, sự nghiệp đi xuống, dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu quấy nhiễu cuộc sống khiến bạn mất ăn mất ngủ.

Tuổi Tuất

Điềm báo 5 ngày tới (21/9-25/9) 3 con giáp cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, dựng chuyện thêm bớt khiến người khác hiểu lầm, phá hoại sự nghiệp, kéo tài lộc đi xuống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Xem tử vi tháng 9 của 12 con giáp, trong 5 ngày tới (21/9-25/9) người tuổi Tuất có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi mà tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

Con giáp này đang có nguy cơ mắc phải sai lầm khi tin vào lời người không đáng tin. Bạn cậy vào những thành công trước đó của mình nên không muốn tham khảo ý kiến của bất cứ ai nữa, vì thế mà dễ dàng sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Ngoài ra, tử vi trong 5 ngày tới (21/9-25/9) cũng cho thấy ngoài nguy cơ mất tiền do bị lừa gạt thì con giáp này còn có thể chịu cảnh thua lỗ khi kinh doanh do gặp phải những biến cố bất thường.

Hàng hóa chẳng bán được, việc kinh doanh không thuận lợi nhưng vẫn phải gánh trên vai nhiều chi phí như mặt bằng, nhân công, đọng vốn… nên khó có thể có đủ vốn xoay vòng, lợi nhuận chẳng đủ để bù cho các khoản chi phí cố định cần chi trả trong tháng.

Các khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày cũng tiêu tốn kha khá của con giáp này. Trước tình hình hiện tại, tiền kiếm không ra thì tuổi Tuất có lẽ cần phải nhanh chóng cắt giảm chi tiêu, chỉ tiêu dùng cho những thứ thực sự cần thiết.

Tuổi Sửu

Điềm báo 5 ngày tới (21/9-25/9) 3 con giáp cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, dựng chuyện thêm bớt khiến người khác hiểu lầm, phá hoại sự nghiệp, kéo tài lộc đi xuống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 5 ngày tới (21/9-25/9) có vẻ không mấy may mắn với người tuổi Sửu trên nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên chứ đừng vội đầu hàng nghịch cảnh.

Với người làm công ăn lương, con giáp xui xẻo trong 5 ngày tới (21/9-25/9) thường xuyên bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Các kế hoạch bạn đặt ra rất có thể sẽ phải giậm chân tại chỗ trong tuần này.

Thời điểm này, dù dư dả đến mấy thì Đại Hao cũng khuyên bạn không nên chi tiêu quá nhiều vào những việc không cần thiết. Nếu muốn giàu có bền vững, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, nếu không thì dù kiếm được nhiều tiền, bạn cũng nhanh chóng cháy túi.

Tuổi Tị

Điềm báo 5 ngày tới (21/9-25/9) 3 con giáp cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, dựng chuyện thêm bớt khiến người khác hiểu lầm, phá hoại sự nghiệp, kéo tài lộc đi xuống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tị cũng là một trong những con giáp xui xẻo trong 5 ngày tới (21/9-25/9), nguy cơ đối mặt với một số chuyện không mấy dễ chịu khá cao.

Bạn cảm thấy không thoải mái hoặc không đồng tình với ý kiến của người nào đó. Đôi bên thậm chí có thể xảy ra tranh cãi gay gắt khi không thống nhất được ý kiến.

Dù có muốn bảo vệ chính kiến của mình đến đâu, bản mệnh cũng đừng vội xem ai đó khác mình là yếu kém hay tồi tệ, vì mỗi người có một cách nhìn nhận và lý giải vấn đề khác nhau. Nếu tin là mình đúng, hãy dùng lý lẽ để thuyết phục đối phương.

Nếu không giữ thái độ khiêm nhường, cứ để cái tôi quá cao thì tuổi Tị rất dễ bị tiểu nhân chọc phá mà dẫn đến thiệt thân. Nếu bạn không thay đổi tính nết thì sẽ làm mất đi những tình cảm tốt đẹp gây dựng từ trước tới giờ.

Hơn nữa, cấp trên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người nhân viên hống hách, suốt ngày thích cãi vã đâu.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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