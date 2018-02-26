Đi chùa rằm tháng giêng: Chớ dại cầu xin điều này kẻo cả năm xui xẻo, tiền tài tiêu tán

Đi lễ chùa những ngày cuối tháng và ngày rằm chính là một trong những phong tục tập quán lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, khi đi chùa dịp đầu năm, nhất là rằm tháng giêng gia chủ chớ dại cầu xin những điều dưới đây kẻo đắc tội với Thần Phật, bề trên.

Khi đến chùa, bạn không nên cầu tiền tài danh vọng bởi Thần Phật chẳng bao giờ ban phúc hay gieo họa cho ai. Chỉ khi bạn tự nỗ lực mới mong được gặt hái thành quả đúng như câu “gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Là con người, ai cũng mong muốn mình có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Thế nhưng, nếu muốn có vật chất chính bạn phải tự cố gắng phấn đấu, lao động để đạt được mong ước.

Cầu có quý nhân giúp đỡ

Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc khó khăn, hoạn nạn và va vấp. Thế nhưng, thay vì cầu trời khấn Phật có người giúp đỡ mình những khi khốn khó gia chủ hãy học cách tự lực cánh sinh. Chỉ khi tự chiến thắng chính mình bạn mới mong làm chủ vận mệnh, đón chào may mắn.

Khi làm việc thiện, gia chủ đừng suy tính thiệt hơn kẻo không tích được đức lại gây thêm nghiệp chướng - Ảnh minh họa: Internet

Cầu mong được phúc đáp

Khi làm việc thiện, bạn hãy thực hiện bằng sự bao dung, trái tim lương thiện. Đừng mong được người khác đáp đền, cũng đừng vì muốn tích đức nên ra sức kinh bang tế thế. Hãy học cách sống từ - bi- hỷ- xả để phúc đức tự tìm đến bên mình.

Cầu làm ăn thắng lợi

Mỗi thành công là cả một quá trình lao động miệt mài, sáng tạo không ngừng và nếm trải vô vàn thất bại. Vậy nên, người xưa mới có câu “thất bại là mẹ thành công”, gia chủ chớ dại cầu ăn nên làm ra bởi thứ gì càng dễ có được sẽ càng dễ mất đi. Chỉ những giá trị được gầy dựng vững chắc mới tồn tại lâu dài, bền bỉ theo thời gian.

Khi đi chùa, gia chủ chỉ nên cầu xin bình an, sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vậy đi Chùa rằm tháng giêng gia chủ nên cầu gì?

Các chuyên gia tâm linh khuyên rằng, dù là rằm tháng giêng hay các ngày lễ khác trong năm, phật tử đi chùa chỉ nên cầu xin sức khỏe, bình an. Ngoài ra, gia chủ cũng nên ăn năn hối cãi trước những lỗi lầm, sai trái mình đã gây nên và năng làm việc thiện để tu tâm tích đức.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.