Đếm ngược đến cuối tháng 8/2022, 3 con giáp tha hồ bứt phá vươn lên, Thần May Mắn bám riết không buông, không muốn cũng phải giàu, có của ăn của để

Người tuổi Hợi vốn là người không ngại khó ngại khổ, càng gặp khó khăn lại càng có ý chí phấn đấu vươn lên do đó vào những ngày cuối tháng 8, vận thế của con giáp tuổi Hợi sẽ có bước ngoặt quan trọng, sự nghiệp thành công rực rỡ khiến người khác phải ghen tị, tiền bạc dồi dào, sung túc, tình cảm lứa đôi mặn nồng, hạnh phúc.

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Đây cũng chính là những quý nhân sẵn sàng nâng đỡ, chở che cho Hợi mỗi khi họ gặp khốn khó, cơ cực.

Tử vi học nó nói, giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ được Thần Tài, Thần May Mắn và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối năm có khả năng đổi đời, những năm sau viên mãn đủ đầy, điều quan trọng là tuổi Hợi phải biết nắm bắt cơ hội để mọi thứ thăng hoa.

Tử vi học nó nói, giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ được Thần Tài, Thần May Mắn và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuối năm có khả năng đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tài hoa xuất chúng, nhưng đôi khi con giáp này lại không màng đến chuyện danh lợi. Trong những ngày cuối tháng 8, do có quý nhân giúp đỡ dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Dậu vào thời điểm này sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Đặc biệt, nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả đáng tự hào. Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, cứ thế mà tận hưởng chính là những gì Dậu sở hữu.

Công việc của tuổi Dậu sẽ thuận lợi suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru, càng làm việc càng thành công, năm nay sẽ thuận lợi để đầu tư mọi thứ để sinh lời khủng.

Nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả đáng tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời gian những ngày cuối tháng 8, vận thế của người tuổi Tuất rất thuận lợi, vận khí gia tăng không ngừng. Ngoài ra, con giáp này còn bước vào cục diện “Kim Vượng” nên sẽ có cơ hội nhận được khoản tiền không nhỏ.

Trong giai đoạn này, con giáp giàu sang tuổi Tuất sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Sau những khó khăn, giờ đây Tuất sẽ làm ăn thuận lợi, được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối tháng con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất lên ngoạn mục.

Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ được chiếu cố từ tiền bạc đến sự nghiệp, nếu như biết nắm bắt cơ hội tốt thì cuối năm có khả năng trở thành đại gia, lúc đó việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay.

Thời gian những ngày cuối tháng 8, vận thế của người tuổi Tuất rất thuận lợi, vận khí gia tăng không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.