Đây là tháng phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục của tuổi Mão, Thìn, Tỵ trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 13/03/2019 05:30

Nếu thuộc trong 3 tuổi Thìn, Mão, Tỵ thì bạn đừng bỏ qua những tháng may mắn, giúp bản thân phát tài phát lộc, thay đời đổi vận này nhé!

Tuổi Mão: Tháng 3, 6, 9, 10

Vào tháng 3, người tuổi Mão cần cân nhắc chuyện đầu tư. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm, hơn là hùa theo đám đông.

Trong tháng 6, quý nhân sẽ tìm đến người tuổi Mão. Bạn sẽ gặp được cơ hội thăng tiến bất ngờ. Mọi chuyện hanh thông, nhất là về tiền bạc. Công việc ổn định, nguồn thu phụ hay chính đều tăng.

Đây là tháng phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục của tuổi Mão, Thìn, Tỵ trong năm 2019 - Ảnh 1
Vào tháng 3, người tuổi Mão cần cân nhắc chuyện đầu tư - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 9, người tuổi Mão có vận may tiền bạc. Dù vậy, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tháng 10, tài vận của người tuổi Mão càng nở rộ, những kế hoạch đều có thành tựu lớn. Bạn có cả tiền lẫn quyền.

Tuổi Thìn: Tháng 5, 7, 9

Theo tử vi tháng 5, người tuổi Thìn sẽ có bạc tiền phủ phê, chi ít nhưng thu nhiều. Đường công danh hay tài lộc đều suôn sẻ thuận lợi.

Đây là tháng phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục của tuổi Mão, Thìn, Tỵ trong năm 2019 - Ảnh 2
Theo tử vi tháng 5, người tuổi Thìn sẽ có bạc tiền phủ phê, chi ít nhưng thu nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Vào tháng 7, nhờ vào những mối quan hệ mà tuổi Thìn có thêm tài vận vô cùng dồi dào.

Tháng 9, cả công việc và tình duyên của tuổi Thìn đều tốt đẹp. Cơ hội bỗng tìm đến, bạn thành công bất ngờ.

Tuổi Tỵ: Tháng 4, 7, 10

Theo tử vi, người tuổi Tỵ có tháng 4 rực rỡ. Sự nghiệp của bạn có bước tiến bất ngờ, thành quả đầy ngưỡng mộ. Dù vậy, bạn cần cẩn thận họa từ miệng.

Tháng 7 là lúc có cơ hội để người tuổi Tỵ làm giàu. Vì khéo léo, biết nghĩ suy thấu đáo nên thành công nằm trong tay bạn.

Đây là tháng phát lộc phát tài, đổi đời ngoạn mục của tuổi Mão, Thìn, Tỵ trong năm 2019 - Ảnh 3
Theo tử vi, người tuổi Tỵ có tháng 4 rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 10, người tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn. Qua được một cái hạn nhỏ, vận trình sự nghiệp lên như diều gặp gió. Bạn có thể tranh thủ cơ hội để đầu tư sinh lợi nhuận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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