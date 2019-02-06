Đây là lí do vì sao dù nghèo đến mấy người ta cũng phải MUA BẰNG ĐƯỢC 1 CHỈ VÀNG vào ngày mùng 10 Tết

Tâm linh - Tử vi 06/02/2019 10:30

Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nếu gia chủ muốn cầu lộc nên mua 1 chỉ vàng, cầu Phát nên mua 2 chỉ vàng, cầu tài nên mua 5 chỉ vàng thì sẽ muốn gì được nấy, phúc lộc tràn vào nhà tới tấp.

Đây là lí do vì sao dù nghèo đến mấy người ta cũng phải MUA BẰNG ĐƯỢC 1 CHỈ VÀNG vào ngày mùng 10 Tết - Ảnh 1
Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nếu gia chủ muốn cầu lộc nên mua 1 chỉ vàng, cầu Phát nên mua 2 chỉ vàng, cầu tài nên mua 5 chỉ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người Việt thường làm mâm cúng thần tài nhằm cầu mong một năm mới phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ. Trong mâm cúng thường không thể thiếu lợn quay, 3 quả trứng luộc, tôm luộc, hoa có nụ, rượu, giấy tiền vàng mã và 3 cốc nước, 2 chén rượu.

Đặc biệt, vào ngày vía thần tài gia chủ thường mua vàng lấy may. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, nếu gia chủ muốn cầu lộc nên mua 1 chỉ vàng, cầu Phát nên mua 2 chỉ vàng, cầu tài nên mua 5 chỉ vàng thì sẽ muốn gì được nấy, phúc lộc tràn vào nhà tới tấp.

Đây là lí do vì sao dù nghèo đến mấy người ta cũng phải MUA BẰNG ĐƯỢC 1 CHỈ VÀNG vào ngày mùng 10 Tết - Ảnh 2
Sau khi nhang tàn, chỉ người trong gia đình mới được ăn lễ cúng, tuyệt đối không mang cho người ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc chuẩn bị mâm cúng chu tất, gia chủ nên nhớ 5 đại kỵ khi cúng thần tài này:

-Không mặc quần áo hở hang, phản cảm khi làm lễ cúng.

-Trước, trong và sau khi cúng không được nói bậy, chửi thề.

-Sau khi nhang tàn, chỉ người trong gia đình mới được ăn lễ cúng, tuyệt đối không mang cho người ngoài.

-Nhất định phải dùng đèn dầu hoặc nến khi thờ cúng, chớ dại dùng đèn điện kẻo tạo nên trường khí xấu, bị bề trên quở trách.

-Không được dùng hoa giả để dâng cúng kẻo khiến thần tài phật lòng.

Đây là lí do vì sao dù nghèo đến mấy người ta cũng phải MUA BẰNG ĐƯỢC 1 CHỈ VÀNG vào ngày mùng 10 Tết - Ảnh 3
Chỉ cần nhớ kỹ những lưu ý trên gia chủ chắc chắn sẽ có một năm mới vượng tài lộc, gom hết may mắn trong thiên hạ vào nhà trong năm mới Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Văn cúng thần tài linh nghiệm nhất

Văn khấn thần tài, thổ địa vào mùng 10 âm lịch như sau:

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là………………………………………

Ngụ tại………………………………………………

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm…………….

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần tài vị tiền.

Cúi xin thần tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!”

Gia chủ chỉ cần nhớ kỹ những lưu ý trên chắc chắn sẽ có một năm mới vượng tài lộc, gom hết may mắn trong thiên hạ vào nhà trong năm mới Kỷ Hợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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