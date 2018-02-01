Cúng giao thừa mà không biết điều này gia chủ đừng hỏi vì sao tiền của đội nón ra đi, làm mãi vẫn nghèo hèn, gia đình lục đục quanh năm.

Hàng năm cứ đến đêm 30 Tết mỗi gia đình người Việt lại chuẩn bị mâm cơm để cúng giao thừa. Họ quan niệm rằng, đây chính là cơ hội để cảm ơn đất trời đã cho họ một năm bình an, may mắn, cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho con cháu. Từ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" ấy, gia chủ sẽ chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để dâng lên bề trên. Ngày cuối năm, mỗi gia đình người Việt đều chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa để tiễn biệt năm cũ, đón chào năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài lễ cúng giao thừa trong nhà, người Việt còn có mâm cúng giao thừa ngoài trời. Mâm cơm này xuất phát từ quan niệm, mỗi khi năm mới kết thúc các vị thần coi sóc gia đình sẽ bàn giao lại công việc cho các vị thần mới tiếp quản. Vì việc chuyển giao diễn ra gấp rút, sẽ có những vị quan thần không kịp ăn uống nên gia chủ cần cúng cơm ngoài trời để họ không bị đói. Đây là lý do vì sao người Việt có đến 2 mâm cơm cúng giao thừa, với một mâm cơm cúng trong nhà và mâm cúng ngoài trời. Tùy từng vùng miền sẽ có mỗi cách cúng giao thừa khác nhau. Tuy nhiên, một mâm cúng giao thừa phải có những lễ vật không thể thiếu sau:

-Một đĩa xôi gà -Đĩa ngũ quả -Hoa tươi: Tốt nhất là hoa cúc hoặc hoa hồng, hoa huệ -Đĩa gạo, muối -Nến, rượu và nước lọc mỗi thứ 5 cốc -Giấy tiền vàng mã Mâm cơm cúng giao thừa tùy theo từng gia đình sẽ có những vật phẩm khác nhau, tuy nhiên vẫn có những thứ không thể thiếu gia chủ cần lưu tâm - Ảnh minh họa: Internet Ngoài những lễ vật không thể thiếu trong mâm cúng giao thừa trên, gia chủ cũng chớ quên đọc văn khấn khi cúng giao thừa. Văn khấn sẽ giúp Thần Phật, tổ tiên dễ dàng nhận được hương hoa mà con cháu gửi cho mình. Nhờ đó, gia chủ sẽ luôn bình yên, no đủ, hạnh phúc. Sau đây là văn khấn cúng giao thừa trong nhà và ngoài trời chuẩn xác nhất, gia chủ hãy lưu lại ngay: Văn khấn cúng đêm giao thừa trong nhà Mâm cúng giao thừa trong nhà là cách để gia chủ bày tỏ sự biết ơn với tổ tiên, Thần Phật - Ảnh minh họa: Internet - Nam mô A-di-đà Phật (3 lần) Kính lạy: - Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật - Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần - Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần - Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị tiên linh Nay phút Giao thừa năm cũ Bính Thân với năm mới Đinh Dậu Chúng con là :………...............................…...............................………sinh năm: …………. Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố ….................................…….., xã/phường…….........................…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố …...…....................................…………............ Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Phúc đức chính Thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường, thời thời được chữ bình an, gia đạo hung long thịnh vượng. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo (Theo Văn khấn nôm truyền thống – NXB Văn hóa Dân tộc) Văn khấn cúng đêm giao thừa ngoài trời Nam mô A di đà Phật (3 lần) Kính lạy: - Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật - Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần - Ngài cựu niên đương cai Hành khiển - Đương niên Thiên quan Lỗ Vương Hành khiển, Ngũ Nhạc chi thần, Cựu Tào phán quan năm Đinh Dậu. - Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần. Nay là phút giao thừa năm Bính Thân với năm Đinh Dậu Chúng con là: …………….................................................., sinh năm: ………................... Ngụ tại số nhà:………, ấp/khu phố:…….......….., xã/phường ……..................…........... Quận/huyện/ thành phố .................................tỉnh/thành phố ........................................... Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cái Thái tuế, ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Cẩn cáo (Theo Văn khấn nôm truyền thống – NXB Văn hóa Dân tộc) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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