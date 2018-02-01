Cực hiếm người biết: Đây chính là cách xả sạch vận xui, thu hút tài lộc để năm mới phát tài

Tâm linh - Tử vi 01/02/2018 07:24

Muốn xui xẻo tránh xa, vận may lại gần gia chủ hãy làm ngay điều này dịp cuối năm để bước sang năm mới như ý.

Người xưa có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên những gia đình giàu có lại càng cẩn thận hơn trong việc xả xui cuối năm để chào đón năm mới phát tài phát lộc. Thực tế, cách xua đuổi xui rủi của họ vô cùng đơn giản, thế nhưng không phải ai cũng biết.

Cực hiếm người biết: Đây chính là cách xả sạch vận xui, thu hút tài lộc để năm mới phát tài - Ảnh 1
Chỉ cần chuẩn bị lọ muối phong thủy hoặc rắc muối quanh nhà gia chủ đã dễ dàng xả sạch vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Trừ tà bằng muối

Là loại gia vị nấu ăn không thể thiếu trong gian bếp, theo thuyết phong thủy muối còn là vật phẩm trừ tà, diệt ma, thu hút tài lộc và mang lại may mắn cho gia  chủ. Vậy nên, vào những ngày đầu năm người Việt thường mua một túi muối có ngọn để cả năm ấy được phù hộ độ trì, công thành danh toại và gia đình hạnh phúc.

Muốn năm mới như ý, phát tài gia chủ chỉ cần chuẩn bị một ít muối, sau đó trút đầy muối vào lọ thủy tinh và đặt 5 đồng xu theo 5 hướng tương ứng với ngũ hành tương sinh Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Mang lọ muối này đạt ở hướng Đông Nam của ngôi nhà, chắc chắn những nguồn năng lượng tiêu cực sẽ bị hút sạch, trả lại sự an yên cho gia đình bạn.

Ngoài ra, gia chủ có thể rắc muối trắng quanh nhà để ma quỷ không dám lại gần. Lớp muối này sẽ như bùa bình an, bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Cực hiếm người biết: Đây chính là cách xả sạch vận xui, thu hút tài lộc để năm mới phát tài - Ảnh 2
Đặt hạt đậu đỏ dưới gối sẽ giúp gia chủ bình an, khỏe mạnh và túi luôn đầy tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đậu đỏ

Người xưa tin rằng, với màu đỏ đặc trưng của mình đậu đỏ là vật phẩm phong thủy giúp mang lại may mắn cho chủ nhân. Không chỉ rước lộc khai tài, đẩy lùi xui rủi đậu đỏ còn giúp đường tình duyên, gia đạo thêm khởi sắc. Chỉ cần đặt 7 hạt đậu đỏ nếu là nam và 9 hạt đậu đỏ nếu là nữ dưới gối, dù đang “ế chổng ế chơ” bạn cũng sẽ nhanh chóng có được ý chung nhân. Vợ chồng hục hặc, cự cãi cũng nhanh chóng hòa thuận, mặn nồng.

Trồng cây phong thủy

Cây xanh sẽ giúp không gian sống thêm trong lành, tươi mát và mang lại cảm giác thư thái cho gia đình. Ngoài tác dụng trang trí nhà cửa, một số loại cây như: Phát tài, thường xuân, hoàng kim cát… còn là cây phong thủy giúp chiêu tài đón lộc, rước may mắn vào đầy nhà.

Tuy nhiên, gia chủ không nên đặt những cây này trong phòng ngủ kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Hướng Đông Nam của phòng khác hay phòng ăn chính là vị trí đặt giúp cây phong thủy phát huy tối đa tác dụng của mình.

Cực hiếm người biết: Đây chính là cách xả sạch vận xui, thu hút tài lộc để năm mới phát tài - Ảnh 3
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: NVCC

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình,  chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Tp.HCM) cho biết: Có rất nhiều loài cây giúp gia chủ thu hút tài lộc, hóa giản vận xui. Tuy nhiên, về lâu dài nếu muốn gia đạo luôn ấm êm, phúc lộc ổn định gia chủ hãy nhớ câu “trước cau, sau chuối”. Nghĩa là, chỉ cần trước nhà trồng cây cau, sau nhà trồng cây chuối thì mọi điều sẽ như ý.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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