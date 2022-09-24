Đầu tuần sau: trời ban hai chữ "phúc lộc", 3 con giáp sụt trúng hố vàng, tài khoản thi nhau nhảy số, sự nghiệp suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 09:05

Tử vi tiên đoán 3 con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người hiền lành, nhân hậu, luôn biết nghĩ cho người khác và sống chan hòa với những người xung quanh. Đa số, người tuổi Hợi được sinh ra trong gia đình sung túc, họ có thể thiếu thốn về vật chất nhưng tuyệt nhiên không hề thiếu thốn về tinh thần. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi không tham vọng nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, viên mãn cả tình lẫn tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đầu tuần sau: trời ban hai chữ 'phúc lộc', 3 con giáp sụt trúng hố vàng, tài khoản thi nhau nhảy số, sự nghiệp suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuy cuối tuần này cuộc sống tuổi Hợi tuy có chút khó khăn trắc trở nhưng vào đầu tuần sau thì tuổi Hợi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ giai đoạn này đến cuối tháng, tuổi Hợi làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người đầu tư kinh doanh, thì đây là lúc cần mạnh dạn phát huy mọi thế mạnh để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý linh hoạt, thông minh, nhìn xa trông rộng. Con giáp này trung thành với bạn bè, sống có nguyên tắc, không bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Tuy sinh trưởng trong gia đình nghèo, không có điều kiện nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên. Họ luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân. Người tuổi này được trời ban phúc lộc nên làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Đầu tuần sau: trời ban hai chữ 'phúc lộc', 3 con giáp sụt trúng hố vàng, tài khoản thi nhau nhảy số, sự nghiệp suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tuần sau, tài vận của con giáp tuổi Tý ngày một tăng tiến, vận trình vượng phát không ngừng. Người tuổi này làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn bất ngờ, đầu tư tài chính thì đúng chỗ, trồng trọt thì bội thu, chốt được giá cao. Nếu con tuổi này nắm bắt những cơ hội phù hợp với mình thì làm ăn phát đạt, cuộc sống của họ ngày một ấm no, đủ đầy.

Tuổi Tuất

Các bạn chó rất hóm hỉnh, dũng cảm, tuy dễ làm mất lòng nhưng tốt bụng, thẳng tính, dũng cảm thử sức, sáng tạo và luôn làm cho cuộc sống của họ trở nên phong phú và thú vị. Vận tài lộc của con giáp Tuất xoay vần trong nửa đầu năm nhưng từ đầu tuần sau đến cuối tháng, sự xuất hiện của 4 sao tốt đem đến sự thay đổi rất lớn, dự tính sẽ thu lợi, sự nghiệp hanh thông, tình duyên trọn vẹn.

Đầu tuần sau: trời ban hai chữ 'phúc lộc', 3 con giáp sụt trúng hố vàng, tài khoản thi nhau nhảy số, sự nghiệp suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tuất phải bình tĩnh quan sát và nắm bắt mọi cơ hội tốt, nếu may mắn thì cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới, tương lai việc sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ là việc trong tầm tay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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