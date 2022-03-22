Đầu tháng 4, top 3 con giáp sau vượng ĐÀO HOA, đường CÔNG DANH rộng mở, TÌNH TIỀN viên mãn khiến thiên hạ vô cùng ganh tị

Người tuổi Thìn trong tháng 4 sắp tới nhận nhiều tài lộc, công danh rộng mở không ngờ. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và đang được diễn ra theo đúng kế hoạch, con giáp không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tài lộc của bản mệnh cũng từ đây mà trở mình thăng tiến. Chi tiêu luôn ít hơn lượng tiền thu vào nên sẽ có khoảng tích lũy đáng kể.

Chuyện tình cảm của Thìn có nhiều thay đổi. Con giáp may mắn và nửa kia đứng trước nhiều lựa chọn mới ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai. Đây là cột mốc cho cái kết viên mãn của hai bạn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vừa thoát "ế" vừa được thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu được quý nhân hoặc lãnh đạo giới thiệu cho những cơ hội để phát triển vào đầu tháng 4 tới. Điều bạn cần làm là tin tưởng hơn vào chính bản thân mình và nắm bắt thời cơ. Làm được như vậy, bạn sẽ phát triển nhanh chóng.



Người làm lãnh đạo có thể dẫn dắt tập thể chinh phục thành công, đem lại khoản lợi nhuận lớn lao cho tất cả mọi người. Hãy tiếp tục dùng hành động thực tế để chứng tỏ giá trị bản thân mình, rồi bạn sẽ trở thành người chức cao vọng trọng.



Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của các bạn độc thân cũng có dấu hiệu khởi sắc, bởi bạn đã tự tin hơn khi tiếp xúc với người mình thầm mến. Nếu hai người có tiếng nói chung trong nhiều phương diện cuộc sống thì chắc chắn quan hệ sẽ ấm lên nhanh chóng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tính cách tự tin, nhiệt tình. Vào đầu tháng 4 tới, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, tốt hơn tháng trước rất nhiều.

Cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn, ngoài chuyện thu nhập cao, sống sung túc, họ còn “ngâm mình” trong tình yêu chan chứa.

Đầu tháng mới, người tuổi Ngọ thoát khỏi kiếp độc thân, còn những người đã có người yêu, bạn đời tiếp tục thắt chặt thêm tình cảm, cả năm không cãi vã, chỉ có tình yêu thắm nồng.

Người tuổi Ngọ sẽ duy trì được tình trạng sự nghiệp tốt hơn khi cả gia đình và tình duyên đều trọn vẹn. Đầu năm mới Nhâm Dần, con giáp này càng làm ăn phát đạt, khởi đầu thuận lợi, cuộc sống tránh xa cảnh nghèo khó, ưu phiền.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.