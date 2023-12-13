Đầu tháng 11 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 08:31

Nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặt hái được rất nhiều thành công khi sang đầu tháng 11 âm lịch.

Tuổi Thân

Đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên, những ngày sau đó bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Tuy nhiên, thời gian đầu tháng 11 âm lịch, cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho con giáp này không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan mà người tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp vào đầu tháng 11 âm lịch. Những thành tựu mà bạn đạt được sẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù thành công thế nào cũng không nên quá kiêu ngạo. Nó có thể khiến những cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.

Vận trình tài lộc của bạn sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nếu làm công ăn lương thì có nhiều cơ hội được thưởng nóng. Nếu làm kinh doanh thì có thể tìm thấy những khách hàng, đối tác triển vọng. Nhân duyên của người tuổi Thìn cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Hãy giữ quan hệ với những người chân thành, thẳng thắn và luôn thầm lặng quan tâm bạn chứ đừng ngó lơ họ. Nếu đã lập gia đình bạn hãy tìm cách hâm nóng tình cảm với người ấy.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự đoán đầu tháng 11 âm lịch, may mắn sẽ đến với người tuổi Tỵ. Nếu bạn có thể xử lý tốt mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đến cuối tuần do có cát tinh phù trợ nên bạn dễ tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, khẳng định uy tín. 

May mắn thật đấy nhưng bạn cũng phải nỗ lực hết mình, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để không bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Vào đầu tuần chuyện tình cảm không được tốt lắm, dễ xảy ra tranh cãi. Nhưng đến cuối tuần mọi khó khăn sẽ được tháo gỡ và tình cảm sẽ ngày càng bền chặt hơn.

Đầu tháng 11 âm lịch, 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền, Thần Tài 'cưng như trứng', may mắn chạm đỉnh, phú quý song toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Sang tháng 12, Thần Tài phát lộc cho 3 con giáp, dễ rơi vào bẫy vàng, tiền tài khởi phát, vạn sự hanh thông

Bước sang tháng 12, những con giáp may mắn này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 11 âm lịch tử vi tháng 11 âm lịch tử vi ngày 30/10 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 10 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 15 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 17 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng