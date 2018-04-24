Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông

Ngũ quan không đầy đặn

Trước hết chính là huyệt thái dương không đầy đặn. Đây là dấu hiệu một người phụ nữ không thông minh, sống có phần tiêu cực. Họ có xu hướng sống nội tâm, không có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Theo nhân tướng học, phụ nữ có dấu hiệu này trên mặt khó có hôn nhân hạnh phúc lâu bền.

Theo nhân tướng học, đây là tướng phụ nữ khó có hôn nhân hạnh phúc lâu bền - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi trên má

Vị trí nốt ruồi đều mang ý nghĩa tốt hay không tốt cho chủ nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở vùng gò má, cũng chính là cung phu thê thì đây là điều hoàn toàn không tốt. Chủ nhân có thể gặp phải sự bội bạc dối lừa trong tình cảm hay hôn nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện bên má trái thì quan hệ tình cảm không thể duy trì thêm, sẽ dẫn đến chia tay hay ly hôn.