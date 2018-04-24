Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông

Theo nhân tướng học, phụ nữ có những dấu hiệu này trên mặt có tình duyên lận đận, khổ đau vì đàn ông!
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Ngũ quan không đầy đặn
Trước hết chính là huyệt thái dương không đầy đặn. Đây là dấu hiệu một người phụ nữ không thông minh, sống có phần tiêu cực. Họ có xu hướng sống nội tâm, không có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Theo nhân tướng học, phụ nữ có dấu hiệu này trên mặt khó có hôn nhân hạnh phúc lâu bền.
Nốt ruồi trên má
Vị trí nốt ruồi đều mang ý nghĩa tốt hay không tốt cho chủ nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở vùng gò má, cũng chính là cung phu thê thì đây là điều hoàn toàn không tốt. Chủ nhân có thể gặp phải sự bội bạc dối lừa trong tình cảm hay hôn nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện bên má trái thì quan hệ tình cảm không thể duy trì thêm, sẽ dẫn đến chia tay hay ly hôn.
Đường gân xanh trên má
Biểu hiện này sẽ rõ rệt nhất trên gò má của phụ nữ. Nếu gân xanh xuất hiện gần huyệt thái dương, vừa thể hiện sức khỏe của phụ nữ có vấn đề, có thể là gan hay mật yếu, vừa nói lên quan hệ tình cảm hay hôn nhân không tốt. Đa phần là vì phụ nữ có sức khỏe không tốt, nên khó lòng chu toàn chuyện gia đình, chồng con, dẫn đến mâu thuẫn khiến hôn nhân khó bền.
Vết đốm, tàn nhang
Nếu trên vị trí gò má, cũng là cung phu thê, có những vết đốm tàn nhang thì là điều không lành. Phụ nữ có dấu hiệu này trên mặt có vấn đề về gan, quan hệ tình cảm hay vợ chồng có mâu thuẫn không hay, rất dễ dẫn đến chia tay hay đổ vỡ trong hôn nhân.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.