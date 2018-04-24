Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông

Tâm linh - Tử vi 24/04/2018 05:30

Theo nhân tướng học, phụ nữ có những dấu hiệu này trên mặt có tình duyên lận đận, khổ đau vì đàn ông!

Ngũ quan không đầy đặn

Trước hết chính là huyệt thái dương không đầy đặn. Đây là dấu hiệu một người phụ nữ không thông minh, sống có phần tiêu cực. Họ có xu hướng sống nội tâm, không có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Theo nhân tướng học, phụ nữ có dấu hiệu này trên mặt khó có hôn nhân hạnh phúc lâu bền.

Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông - Ảnh 1
Theo nhân tướng học, đây là tướng phụ nữ khó có hôn nhân hạnh phúc lâu bền - Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi trên má

Vị trí nốt ruồi đều mang ý nghĩa tốt hay không tốt cho chủ nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở vùng gò má, cũng chính là cung phu thê thì đây là điều hoàn toàn không tốt. Chủ nhân có thể gặp phải sự bội bạc dối lừa trong tình cảm hay hôn nhân. Nếu nốt ruồi xuất hiện bên má trái thì quan hệ tình cảm không thể duy trì thêm, sẽ dẫn đến chia tay hay ly hôn.

Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông - Ảnh 2
Vị trí nốt ruồi đều mang ý nghĩa tốt hay không tốt cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đường gân xanh trên má

Biểu hiện này sẽ rõ rệt nhất trên gò má của phụ nữ. Nếu gân xanh xuất hiện gần huyệt thái dương, vừa thể hiện sức khỏe của phụ nữ có vấn đề, có thể là gan hay mật yếu, vừa nói lên quan hệ tình cảm hay hôn nhân không tốt. Đa phần là vì phụ nữ có sức khỏe không tốt, nên khó lòng chu toàn chuyện gia đình, chồng con, dẫn đến mâu thuẫn khiến hôn nhân khó bền.

Vết đốm, tàn nhang

Nếu trên vị trí gò má, cũng là cung phu thê, có những vết đốm tàn nhang thì là điều không lành. Phụ nữ có dấu hiệu này trên mặt  có vấn đề về gan, quan hệ tình cảm hay vợ chồng có mâu thuẫn không hay, rất dễ dẫn đến chia tay hay đổ vỡ trong hôn nhân.

Dấu hiệu trên khuôn mặt của phụ nữ lận đận tình duyên, khổ đau vì đàn ông - Ảnh 3
Nếu trên vị trí gò má, cũng là cung phu thê, có những vết đốm tàn nhang thì là điều không lành - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng hạnh phúc viên mãn

3 con giáp nữ càng lấy chồng muộn càng hạnh phúc viên mãn

Top 3 con giáp sau đây càng lấy chồng muộn càng hưởng được nhiều phúc đức, hôn nhân hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tướng phụ nữ khổ vì tình dấu hiệu phụ nữ khổ vì tình nhân tướng học

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 19 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền