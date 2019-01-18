Đàn ông tuổi này ‘mỡ dâng miệng mèo’ cũng tránh, có cho tiền cũng không bội bạc vợ con!

Tâm linh - Tử vi 18/01/2019 05:30

Đàn ông ngoại tình nhiều thật, mà thực tế thì đàn ông thủy chung ở đời vẫn còn. Điển hình là đàn ông thuộc những tuổi này, dù có bị gái đẹp quyến rũ thế nào, họ vẫn một lòng một dạ với vợ mình.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu cưng chiều vợ nhất trong 12 con giáp. Sự tận tâm, chu đáo của chàng giáp này dành cho vợ luôn khiến người khác phải ganh tị. Nhất là dù đã kết hôn bao năm, họ vẫn giữ được tình cảm mặn nồng với bạn đời.

Đàn ông tuổi này ‘mỡ dâng miệng mèo’ cũng tránh, có cho tiền cũng không bội bạc vợ con! - Ảnh 1
Đàn ông tuổi Sửu cưng chiều vợ nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Đây còn là con giáp có tầm nhìn xa trông rộng, có đầu óc. Khi đã lấy vợ, đàn ông tuổi Sửu có khả năng làm ra tiền, cho vợ con cuộc sống đủ đầy sung túc, đặc biệt là khi sang tuổi trung niên. Tài năng này của họ khiến phụ nữ xung quanh chú ý nhưng họ vẫn một lòng với vợ. Đàn ông tuổi Sửu nghiêm túc trong tình cảm, không bao giờ mang ý nghĩ phản bội.

Tuổi Thân

Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của người tuổi Thân cực kì thú vị. Dù ở cạnh vợ bao năm, họ vẫn giữ được sự mặn nồng trong tình yêu như thuở ban đầu.

Đàn ông tuổi này ‘mỡ dâng miệng mèo’ cũng tránh, có cho tiền cũng không bội bạc vợ con! - Ảnh 2
Dù trong trường hợp nào, đàn ông tuổi Thân vẫn rất biết giữ mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhanh nhạy, hoạt bát trong giao tiếp mà đàn ông tuổi Thân có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vợ sẽ thấy bất an khi họ được nhiều người chú ý. Nhưng dù trong trường hợp nào, chàng giáp này vẫn rất biết giữ mình. Thậm chí với những phụ nữ muốn dụ dỗ mình, họ chắc chắn sẽ mạnh tay răn đe.

Tuổi Dần

Đàn ông tuổi Dần mạnh mẽ, cứng rắn dù có khi hơi cố chấp nhưng rất can đảm. Trong tình cảm, chàng giáp này luôn đặt niềm tin vào đối phương và chân thành đối đãi. Họ đáng tin và luôn giữ đúng lời hứa. Đàn ông tuổi này không bao giờ có thói ham mê của lạ mà phản bội vợ.

Đàn ông tuổi này ‘mỡ dâng miệng mèo’ cũng tránh, có cho tiền cũng không bội bạc vợ con! - Ảnh 3
Đàn ông tuổi Dần không bao giờ có thói ham mê cái lạ mà phản bội vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Dần còn rất thẳng tính, nên có khi sẽ làm vợ buồn lòng. Dù vậy, đây hoàn toàn là do bản tính thẳng thắn của anh ấy, luôn muốn để vợ thấy rõ lòng mình. Chỉ cần vợ khéo léo, mềm rắn đúng lúc thì đây là người đàn ông đáng tin cậy nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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