Đại Hao án ngữ, Hung Vận cản trở, 3 con giáp này trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) tiền bạc thất thoát, công danh thụt lùi, sự nghiệp sa sút

Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của Tý trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo Tý làm việc gì cũng phải cẩn thận. Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau.

Trong đời sống tình cảm, giữa bạn và đối phương không có sự dung hòa, hỗ trợ lẫn nhau nên mâu thuẫn rất dễ hình thành trong quá trình làm việc chung. Điều này có thể khiến hiệu quả công việc giảm sút, cấp trên không hài lòng. Tý nên nhìn nhận lại bản thân mình xem có sai sót, khuyết điểm nào không. Từ đó thay đổi bản thân mình trước khi ngồi trách móc người khác.

Người tuổi Mùi không gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) là bởi tâm tính nóng nảy, cáu gắt vô cớ, lại thêm tiểu nhân khích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh không muốn tuân theo nguyên tắc mà luôn muốn làm mọi việc theo cách của riêng mình.

Tài lộc tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc nếu không muốn hao tiền tốn của, trong đó lưu ý nhất là hạn chế đầu tư mạo hiểm. Tử vi cuối tuần khuyên bạn thời điểm này nên kiếm tiền dựa trên sức của chính mình, không trông chờ may rủi.

Tài lộc tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) cũng vướng không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất sẽ phải đối diện với những thăng trầm trong công việc, làm cho tình cảm cảm xúc của bạn lên xuống khá thất thường.

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) chỉ rõ, bạn nên tránh vướng phải những rắc rối không đáng có, khiến cho cuộc sống của bạn trở nên mệt mỏi căng thẳng. Bạn cũng nên kiềm chế tính nóng nảy, không nên gây nhiều thị phi khiến bạn mệt mỏi. Tài chính cuối tuần này của tuổi Tuất chi nhiều hơn thu nên dễ rơi vào cháy túi khiến bạn mệt mỏi căng thẳng.

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (5/3 - 6/3) chỉ rõ, tuổi Tuất nên tránh vướng phải những rắc rối không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.