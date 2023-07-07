Đã tìm ra 3 con giáp được THẦN TÀI điểm tên trong sổ vàng, đúng 13H hôm nay (7/7) may mắn sẽ hội tụ hết vào người, chính thức đổi đời

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay vượt ngoài mong đợi. Người tuổi này làm việc gì cũng được nâng đỡ hết lòng khi được Tam Hợp Quý Nhân chỉ đường dẫn lối.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu kém sắc. Ngũ hành Tương Xung tác động đến cảm giác thoải mái, yên tâm của người trong cuộc về tình yêu hiện tại. Tốt nhất là bạn cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Vận trình tài lộc không có biến động. Đối với những người làm công việc kinh doanh, bạn có thể thu về cho mình một khoản lợi nhuận đáng kể. Còn người làm công ăn lương sẽ có được nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày Thứ Sáu 07/07/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Tý đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Tý nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Sáu này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 7/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ ổn định tài chính, mở rộng kinh doanh.

Người tuổi Ngọ thường có năng lực lãnh đạo tốt, nhưng đôi lúc có xao nhãn công việc chung.

Trong tình cảm, bạn là người khó tính, đừng áp đặt ý kiến v cá nhân vào người bạn yêu.

Về tài lộc, bạn khéo léo trong việc đầu tư và quản lý tài chính để đạt được sự thịnh vượng tài chính.

Để duy trì sức khoẻ tốt, hạn chế căng thẳng, tạo thời gian cho việc nghỉ ngơi và thư giãn để cân bằng cảm xúc và tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.