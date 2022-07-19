Đa tài lại đa tình, các con giáp nam nào được chị em theo đuổi 'chết mê chết mệt' ?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 21:06

Các chị em cần giữ cho kĩ những con giáp nam dưới đây vì bản tình phong lưu và đào hoa có tiếng.

Tuổi Thìn 

Người đàn ông tuổi Thìn thường khiến phụ nữ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài phong độ, cách nói chuyện lịch sự, cuốn hút.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ có thể "vỡ mộng" vì sự bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng. Từ đây có thể dẫn đến việc người đàn ông chán nản, dễ sa ngã vào vòng tay của người phụ nữ khác.

Tuổi Thân

Nam giới tuổi Thân có số đào hoa rất cao. Tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết.

Nam giới tuổi Thân lưu ý nên hết sức thận trọng khi lựa chọn đối phương. Đừng chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài. Chọn một người để kết duyên thì tính tình mới quan trọng.

Đa tài lại đa tình, các con giáp nam nào được chị em theo đuổi 'chết mê chết mệt' ? - Ảnh 1
Nam giới tuổi Thân thường có số đào hoa tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu là năm tuổi của họ thì họ lại thường gặp phải những chuyện không may trong đường tình duyên.

So với những con giáp nam, vận đào hoa của nam tuổi Thân có phần thua kém. Những năm khác thì không sao nhưng riêng trong năm tuổi mà nam tuổi Thân muốn lựa chọn kết bạn với người khác giới thì cần hết sức chú ý.

Tuổi Mão

Người đàn ông tuổi Mão hiền lành, ôn hòa, hiếm khi nổi giận với nửa kia. Mặc dù tốt tính nhưng họ lại có nhược điểm là khả năng làm chủ kém.

Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu đang sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tai" là họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Xin chúc mừng các con giáp phát tài ngày 7/7/2022.

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