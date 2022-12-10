Cuối tuần vừa giàu sang lại phú quý: 3 con giáp tắm biển vàng, hốt nùi bạc, tiền nhiều vô kể, mua sắm phủ phê

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 12:40

Tài vận thăng hoa nên những con giáp này có được 2 ngày cuối tuần nhiều niềm vui, may mắn, duyên kiếm tiền đỏ rực rỡ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất, nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời.

Cuối tuần vừa giàu sang lại phú quý: 3 con giáp tắm biển vàng, hốt nùi bạc, tiền nhiều vô kể, mua sắm phủ phê - Ảnh 1

Theo tử vi, bước sang 2 ngày cuối tuần , tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

Tuổi Mùi

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Cuối tuần vừa giàu sang lại phú quý: 3 con giáp tắm biển vàng, hốt nùi bạc, tiền nhiều vô kể, mua sắm phủ phê - Ảnh 2

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp được người yêu trong mộng hoặc được người khác giới theo đuổi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình. Với các cặp đôi, tình cảm tiến triển không quá nhanh nhưng lại rất nồng nàn.

Tuổi Tuất

Với bản tính cần cù siêng năng và luôn làm việc với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi… những người tuổi Tuất luôn được xếp vào danh sách các con giáp dễ thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, khi làm việc với mọi người, con giáp này luôn thể hiển bản thân là người hiểu chuyện, hoà đồng và rất thân thiện.

Cuối tuần vừa giàu sang lại phú quý: 3 con giáp tắm biển vàng, hốt nùi bạc, tiền nhiều vô kể, mua sắm phủ phê - Ảnh 3

Vì thế không khó để người tuổi Tuất chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, lãnh đạo và các đối tác. Mỗi khi gặp khó khăn trong sự nghiệp, họ luôn được những người xung quanh giúp đỡ nhiệt tình.

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Đức năng thắng số: 3 tuổi siêng năng chăm làm, giữa tháng 12 trả sạch nợ nần, có tiền có của, vượng sắc giàu sang, vàng bạc như ý

Đức năng thắng số: 3 tuổi siêng năng chăm làm, giữa tháng 12 trả sạch nợ nần, có tiền có của, vượng sắc giàu sang, vàng bạc như ý

Cuộc sống vốn nhiều khó khăn nhưng từ giữa tháng 12 này, với sự chăm chỉ hết nấc của chính mình, 3 con giáp này có thể trả hết số nợ tồn đọng và tiến lên làm giàu nhanh chóng.

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