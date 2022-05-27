Cuối tuần này, top 3 con giáp sau chuẩn bị nghênh đón THẦN TÀI, tiền vào NHƯ THÁC ĐỔ, làm việc gì cũng THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

Tam Hợp Thái Tuế dự báo cuối tuần này sẽ có nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là sự tự tin, cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Một nguồn tài chính bất ngờ sẽ rơi vào tay bạn, có thể là thưởng từ công việc hoặc khoản thu mà bạn đang mong chờ.

Tài lộc của tuổi Thân nở rộ cuối tuần này. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán tăng nguồn thu phụ.

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa hạng mục đầu tư. Có thể thử sức với bất động sản hoặc thị trường chứng khoán.

Nói chung, tuổi Thân vận có Tam Hợp quý nhân giúp tháo gỡ những khó khăn gặp phải trong công việc. Tình duyên hài hòa, có hỷ tín đưa tới. Tiền bạc cũng dồi dào, chi tiêu không phải đắn đo.

Tuổi Tị

Được Chính Tài nâng bước, người tuổi Tị có một ngày tiền bạc dư dả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ nhận được một khoản thưởng nóng triển vọng. Nhờ khoản tiền này, bạn cảm thấy hăng hái và muốn cống hiến hơn.

Người làm kinh tế nhận về một khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó, thậm chí đó còn là mối đầu tư đang nằm im suốt thời gian qua.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.