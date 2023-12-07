Cuối tuần này (9/12-10/12), 3 con giáp tài vận nở rộ, đếm tiền mỏi tay, cuộc đời về sau sẽ sung sướng

Cuối tuần này (9/12-10/12), tuổi Thân có họa thị phi bủa vây, nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động. Muốn sự nghiệp tăng tiến thì cần có thái độ khiêm tốn, ham học hỏi và không ngừng nỗ lực.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn bởi hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau. Cả hai đều có lý do cho sự bận rộn của mình nhưng thực tế cũng bởi đang cố trốn tránh những vết rạn nứt phát sinh bấy lâu. Nếu tình trạng này tiếp diễn lâu dài, tình yêu khó có thể tiếp tục tồn tại.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu mang trong mình hình tượng của phượng hoàng sải cánh. Và thời gian tới họ sẽ bay tới đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Người tuổi Dậu là những người rất có nghị lực. Họ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống nên dù khó khăn đến mấy họ cũng ngẩng cao đầu vượt qua thử thách khốc liệt.

Cuối tuần này (9/12-10/12), người tuổi Dậu rất bận rộn. Và đó là tín hiệu đáng mừng giúp họ có được cuộc sống viên mãn trong năm sau. Họ sẽ tìm được định hướng phát triển suôn sẻ và lựa chọn đúng đắn trong sự nghiệp giúp họ phát huy được tài năng.

Khả năng kiếm tiền của người tuổi Dậu ngày càng ổn định. Dưới các nền tảng họ đã ấp ủ từ lâu, kể từ mai mọi chuyện sẽ hanh thông và họ hoàn toàn có thể dẫn dắt những dự án theo ý của riêng mình.

Thời gian này người tuổi Dậu sẽ tiếp xúc với vô số cơ hội kiếm tiền và họ có thể tăng nhanh chóng số tiền tiết kiệm của mình. Bên cạnh đó, những kế hoạch đầu tư của họ sẽ đến lúc thu lại được lại lợi nhuận như ý, tuổi Dậu có thể cân nhắc để phát triển thêm lĩnh vực mới hoặc học hỏi thêm kỹ năng mới để bồi dưỡng năng lực ngày càng xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối tuần này (9/12-10/12), người tuổi Tuất quan tâm những chuyện cũ, cố gắng rất nhiều trong công việc.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn không được thoải mái, bạn chưa có nhiều kết quả tốt trong công việc.

Tình cảm: Tình yêu không được thuận lợi, cả hai không thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

Tài lộc: Mức chi tiêu hiện tại không có dư, đủ sinh hoạt.

Sức khoẻ: Thời tiết thay đổi, cơ thể thường đau nhức.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.